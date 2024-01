Assassinato de Vassallo, policial depois das onze da noite: “crime premeditado”

Um longo julgamento perante os promotores que investigam o crime de Angelo Vassallo. No dia 5 de setembro de 2010 – durante uma hora (excluindo um breve intervalo para almoço) para responder a perguntas sobre a pior noite de Cilento, durante a qual o Prefeito Acciaroli. Quatorze anos após o crime, o Procuradoria de Salerno Fisherman marca um novo movimento no decorrer da investigação que visa reconstruir a responsabilidade e os motivos do assassinato de Meyer.

Na verdade, o Coronel dos Carabinieri foi interrogado na segunda-feira passada Fábio Cagnazzo, um ano e meio após o mandado de busca emitido pelos promotores de Salerno no verão de 2022. Portanto, um avanço potencial, e à luz do que foi assumido pelos promotores na intimação para comparecer. A hipótese proposta pelos investigadores era horrível: Cagnazzo foi acusado de cumplicidade no crime. homicídio voluntário, agravado pelo planeamento premeditado e pelas intenções da Camorra. Com vitórias indiscutíveis do ponto de vista investigativo contra os clãs Camorra e Máfia, foi inserido em uma situação criminosa específica: teria contribuído para sua organização.Massacre Vassallo criou as condições para um desvio de direção construído na prancheta. Uma encenação – escrevem os investigadores – ajudou a retirar as acusações do crime contra o homem nascido no Brasil, que – à luz das provas de Stoop – acabou por não ter relação com o crime. Não apenas isso. Na fase final da emboscada, o policial teria participado da execução física.

Até o momento, os investigadores não esclareceram quem disparou os sete tiros que acabaram com a vida do prefeito. Acciaroli, mas eles não hesitam em revelar abertamente uma verdadeira “guinada”: Vassallo abaixa a janela do carro e observa enquanto o assassino e o prefeito se olham nos olhos – quando ele volta para casa. A cara de quem vai puxar o gatilho. Cognazzo não é o único nome sob investigação, isso deve ser esclarecido. Agora, assim como há dois anos, durante mandados de busca, o policial respondeu com outros nomes como cúmplices do homicídio. Ridosos (pai e filho), como o de Maurelli (falecido há muitos anos). Kafiro, chamado Narcos da Torre Annunziata, entrando nesta nova fase investigativa. Investigação conduzida pelo Ministério Público Giuseppe BorrelliVoltemos à segunda-feira. Uma maratona. Conduzindo a investigação, além do advogado de Salerno Borelli, o promotor Marco Colamonisi (que estava de plantão na Calábria e manteve o mandato para investigar a história de Vassallo) e advogados do Ministério Público local que recebeu o processo.

Argumentado por um advogado criminal napolitano Ilaria Crisculo, Cagnazzo respondeu à convocação para comparecer, demonstrando toda a determinação para responder às acusações e mostrar toda a sua integridade como homem e como soldado. Poderia ter tido o direito de não responder, mas não o fez, contornando assim um caminho dialético que poderia melhorar o conteúdo das buscas realizadas em 2022, mas também documentos baseados em algumas escutas telefônicas. Acontece que Cagnazzo não é o único soldado sob investigação nesta história. lá Pessoa autorizada Na verdade, ele assume uma espécie de acordo com seu assistente de confiança, o carabineiro Lazaro Cioffi, durante uma missão na região metropolitana napolitana, anteriormente condenado por crimes relacionados com drogas, por cumplicidade com os narcóticos de Caivano (mas Cioffi, defendido pelo advogado Saverio Campana, nega assassinato cobranças).

Reconstrução a ser inserida em ambiente marcado pelo tráfico de drogas. Desde 2010, Acciaroli é um destino turístico exclusivo. Rios de Cocaína mostra que o prefeito está empenhado em denunciar drogas, traficantes e seguranças uniformizados. Uma determinação que leva os assassinos a se organizarem crime. Segundo os promotores, naquela parte do verão de 2010, o assassinato do prefeito foi a única forma de proteger os interesses protegidos pela venda de cocaína, em toda a costa de Cilento. Ajudou a impedir o banco. Quebrando o banco. Para evitar que o autarca faça acusações certeiras sobre fraudes entre representantes de empresas, membros da Camorra e empresários com cheiro de Camorra. Foi nesta situação que, há um mês, o Ministério Público de Salerno cedeu e interrogou Rafael Imperiale, ex-corretor do tráfico de drogas, que mostrou conhecer a história. Lázaro Cioffi e supostos compostos em Parco Verde. Depois de 14 anos, é difícil montar as peças do quebra-cabeça: um quebra-cabeça para lidar com a verdade de Fabio Cagnazzo, arquivado após um julgamento de 11 horas no Ministério Público.

