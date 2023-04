Artesio, uma cidade inundada por um cano estourado. Pelo menos 7 famílias foram evacuadas

Um rio cheio de água e lama inundou Ardósia, em Alta Val Seriana, esta manhã (5 de abril de 2023). Ruas e casas ficaram alagadas. Sete famílias foram expulsas e acolhidas no discurso. De acordo com a avaliação inicial da província, o desastre foi causado pelo rompimento de um oleoduto da Enel. 15 mil metros cúbicos de água, derramado no país. No momento, não há informações sobre feridos ou pessoas desaparecidas.

A empresa tampou a tubulação por 4 quilômetros e o vazamento diminuirá gradativamente com o passar das horas. Haverá um danificado Tubulação do reservatório para gerar eletricidade. Várias equipes de bombeiros das equipes de Clusone, Bergamo e Alpine River Speleo estiveram no local com veículos anfíbios para verificar o estado dos edifícios.

Áreas invadidas por lama e detritos estão sendo recuperadas e protegidas. Prefeito Ivan Kasia Ele ordenou a eliminação imediata Fechamento da estrada provincial 49, até a ponte de Lutrigno, onde intervém a província. Com isso, o tráfego foi desviado para a região central do país. Segundo as previsões, deve reabrir à noite. Piemonte, Degli Alpini, Marchetta, Monte Secco e Staletti também são inacessíveis. As frações Stalletti, Cerit e Cassiamali foram isoladas.

