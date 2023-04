Benfica x Porto – Possíveis escalações

O Clássico assume o centro das atenções na Primera Liga de Portugal na noite de sexta-feira, 7 de abril, quando os rivais Benfica e Porto se enfrentam no Estádio da Luz. O Porto, segundo classificado, tem 10 pontos de vantagem sobre o Benfica, pelo que os Dragões precisam de vencer as Águias para manter viva a luta pelo título. Benfica-Porto arranca às 19h00

Antevisão do jogo Benfica-Porto onde ambas as equipas se encontram

benfica

Por seus altos padrões, o Benfica ficou aquém das expectativas nos últimos anos, perdendo o título da Primeira Liga em cada uma das três temporadas anteriores, mas a primeira vitória das águias na primeira divisão desde 2018-19 parece inevitável. . Tendo sofrido apenas uma derrota em 26 jogos do campeonato – 23 vitórias – os homens de Roger Schmidt têm oito pontos de vantagem na liderança da tabela. O Benfica venceu cada um dos últimos 10 jogos do campeonato, não apenas mantendo oito vitórias claras, mas também venceu 12 dos últimos 13 jogos em todas as competições para garantir uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. Os gigantes de Lisboa são formidáveis ​​em casa e fora, mas a invencibilidade no Estádio da Luz é notável: venceram 18 dos 20 jogos em casa em todas as competições e empataram dois. Com Gonçalo Ramos a liderar o ataque e João Mário a orquestrar a ação no meio-campo, é fácil perceber porque é que o Benfica tem os melhores registos de ataque e defesa do campeonato português.

porta

O Porto pode esperar que o Benfica tenha conseguido vencer apenas um dos últimos 10 jogos do Clasico em todas as competições, já que as águias garantiram uma vitória por 1-0 na primeira mão em Outubro. Os Dragões estão invictos há nove jogos frente ao Benfica entre 2019 e 2022, somam sete triunfos no dérbi e mostraram-se sempre à altura quando o direito de se gabar está em jogo. É inegável que o Benfica tem feito uma campanha impressionante, mas os Dragões estão a fazer o possível para acompanhar o rival, tendo sofrido apenas três derrotas em 26 jogos da Primeira Liga esta temporada. Notavelmente, o Porto perdeu apenas duas das últimas 29 partidas em todas as competições, vencendo 13 das últimas 17 partidas. Evitando a derrota em cada um dos últimos 11 jogos fora do campeonato – vencendo quatro dos últimos cinco jogos fora da Primeira Liga – os homens de Sergio Conceição terão a chance de frustrar o Benfica e diminuir a diferença na liderança.

Novidades das equipes

O atacante do Benfica, Gonçalo Guedes, está afastado dos gramados devido a uma lesão no joelho, enquanto o atacante do Paris Saint-Germain, Julian Draxler, parece prestes a ficar afastado dos gramados no futuro próximo, após uma cirurgia no tornozelo. Mihailo Ristic está em dúvida para a partida de sexta-feira, já que se recupera de uma lesão no tendão da coxa, então Alejandro Grimaldo – que tem cinco gols e 13 assistências nesta temporada – continuará como lateral-esquerdo. Gonçalo Ramos vai liderar a equipa da casa com 17 golos em 22 jogos do campeonato, enquanto João Mário vai tentar melhorar o seu impressionante registo de 23 golos e 12 assistências em todas as competições. O FC Porto vai ficar de fora de João Mário com um problema no joelho, enquanto o veterano Pepe está na lista de lesionados dos visitantes. Com Diogo Costa, Evanilson e Zaidu Sanusi em dúvida para a deslocação a Lisboa, Sérgio Conceição terá um problema de seleção na hora de escolher o onze titular. Com 22 golos em todas as competições esta temporada, o melhor marcador Mehdi Taremi continua a liderar a linha de frente dos Dragões, com Tony Martinez e Galeno a dar apoio avançado.

Prováveis ​​escalações Benfica x Porto

Provável escalação inicial do Benfica:

Vlachodimos; Pa, Silva, Ottamendi, Grimaldo; Chiquinho, Aursnes; Mário, Silva, Neres; Ramos

Provável escalação do Porto:

Ramos; Manafa, Cardoso, Marcano, Wendell; Pepe, Odavio, Uribe, Galeno; Martinez, Taremi

Por favor, siga-nos e curta-nos em:



Visualizações de postagens:

80