Municipal, Obinio-Roy Saída: Pucci em Génova, Bondi em L’Aquila. Mais de 40% em Palermo Lagalle, rumo à eleição – política

Os locais para 5 perguntas da votação e locais para atualização de sistemas selecionados em 971 municípios terminaram às 23h. O chefe da assembleia de voto permite que os eleitores que se encontrem na assembleia de voto votem até às 23h00; Ele então declarou o referendo encerrado. Assim que é encerrado, iniciam-se as operações de emparelhamento em todos os círculos eleitorais, ou seja, verifica-se o número de eleitores e verifica-se o número de votos que restaram na caixa se o seu número corresponde ao número de eleitores desse círculo eleitoral. Quem não votou. A votação para os votos cancelados começará assim que as atividades de apuração forem concluídas e as cabines de votação fechadas; A sessão da sessão executiva começa amanhã, segunda-feira, 13 de junho, às 14h.

Palermo

De acordo com uma pesquisa de boca de urna da Opinio Italia Alliance para Roy, o candidato ROBERTO LAGALLA (centro-direita) recebeu 43-47% dos votos nos escritórios municipais de Palermo. Sob a lei regional, ele será nomeado prefeito de Palermo. FRANCO MICELI (centro-esquerda) em segundo lugar com 27-31%

Génova

De acordo com uma pesquisa de boca de urna da Federação Opinio Italia para Roy, o candidato Marco Pucci (centro-direita) ganhou 51-55% dos escritórios municipais em Gênova, seguido por Ariel Dello Strolo (centro-esquerda) com 36-40%.

Cadenzaro

O candidato Valerio Donado (Fi-Lega) ganhou 40-44% dos conselhos municipais de Catanzaro, seguido por Nicola Fiorita (Pd-M56) 31-35%, de acordo com uma pesquisa de boca de urna do consórcio Opinio Italia para Roy.

Farmacêutica

A candidata Michela Guerra (centro-esquerda) detém 40-44% dos escritórios municipais da Pharma, seguida por Pietro Vignali (centro-direita) em 19-23%, de acordo com uma pesquisa de boca de urna da Opinio Italia Alliance para Roy.

Águia

De acordo com a pesquisa de boca de urna da Federação Opinio Italia para RAI, o candidato Pierluigi Biondi (centro-direita) ganhou 49-53% do município de Aquila, seguido por Stefania Pesopane (centro-esquerda) com 23-27%.

Verona

O candidato Damiano Tomasi (centro-esquerda) detém 37-41% do cargo municipal de Verona, seguido por Federico Sportina (centro-direita) com 27, de acordo com uma pesquisa de opinião da Federação Opinio Italia para Roy. 31%

Dada a pesquisa de boca de urna do consórcio Opinio Italia para Roy, aqui estão os sinais para os 5 referendos sobre a justiça, que em qualquer caso devem exceder a demanda válida de 50%:

– 1 Abolição da Lei Estrita Nº 52-56 Nº 44-48

– n.2 Faixa de Aviso Sim 54-58 Não. 42-46

– 3 Divisão de Cargos Judiciais Sim 67-71 Não. 29-33

– 4 Avaliação de Desempenho Judicial Sim 67-71 Não. 29-33

– N.5 Assinaturas Abolição das Eleições CSM Nº 66-70 Nº 30-34

A votação para o referendo é baseada na pesquisa de opinião da Federação Opinio Italia para Roy 19-23%

Municípios – Dados sobre um terço dos 818 municípios administrados pelo Ministério do Interior são conhecidos por mostrar que cerca de 54,35% dos votos foram emitidos no encerramento das urnas (acima de 59,06% na sessão anterior, mas foi votado em dois. Dias).

Enquetes – Às 23h, no encerramento das urnas, a afluência geral à votação foi de cerca de 15,18%, com a divulgação de dados de mais de 2.000 dos 7.903 municípios da questão 1.

“Ele simplesmente veio ao nosso conhecimento então, Sem aviso prévio, um grande número de líderes de votação não compareceu à cerimônia de posse ou renunciou ao cargo, atrasando o início das atividades de votação. Tal atitude mostra uma completa falta de respeito pelas instituições e cidadãos que serão chamados nesta eleição e dia do referendo para exercer seu direito fundamental constitucional a uma vida democrática no país “, disse Louisiana Lamorkie, ministro do Interior.

170 Líderes de Divisão perdem e muitos escolhem o jogo. Eleitores dentro das assembleias de voto ainda podem votar depois das 23h



Mínimo, referendo falhado

Para um referendo sobre justiça e a abolição da lei Severno, isso não é nada. O comparecimento, que equivale a 14% dos aptos a votar, às 19h. Os extremistas e a liga condenaram repetidamente o silêncio da mídia e se engajaram em uma feroz campanha de referendo sobre cinco questões. É difícil estabelecer o quanto a baixa participação contribuiu, mas é o suficiente para comparar com a votação de 7 de abril de 2016, que recebeu 23,54% dos votos em 19. Para ter uma ideia do que vai acontecer com pesquisas e perguntas sobre justiça. Considerando a necessidade de esperar que as primeiras pesquisas de opinião sejam realizadas fora das urnas, e a necessidade de perceber a intenção de quem quer introduzir uma série de mudanças antes do encerramento das urnas, é um quadro quase supérfluo. Não focado no judiciário e na administração da justiça. Além disso, é um facto que este referendo coincide com as consultas do referendo que tiveram lugar em Itália nos últimos dez anos. Mas acima de tudo, o fracasso parece ter sido anunciado há dias. Medo de todos que levaram mais 5 perguntas até o final. A votação foi inserida no contexto de um dia eleitoral, enquanto as eleições administrativas em 975 municípios, incluindo Grande Palermo, tiveram menos problemas com o estabelecimento de cadeiras e o início da votação. Oradores e oficiais de votação.

Liga, venceremos as eleições e reformaremos a justiça

“A luta para mudar a justiça não termina esta noite, mas recomeça com entusiasmo: após a vitória, o fardo e o respeito recairão sobre a centro-direita (junto com bravos amigos como extremistas). mãos a esta organização Obrigado aos milhões de italianos que votaram: seu compromisso vocal com todos para fazer reformas reais e profundas. Eles merecem ser agradecidos pelo vergonhoso silêncio da mídia (começando pela televisão estatal), o caos em muitas cadeiras a partir do escândalo de Palermo, a covardia de muitos políticos. A nota conclui, sem esquecer todos os deputados, mulheres e homens, associações culturais e intelectuais.

A campanha eleitoral está encerrada – hoje é o 'Dia do Silêncio Eleitoral' – amanhã, domingo, 12 de junho, dia das eleições: 7 a 23 A votação está ocorrendo em 5 questões de votação e atualização dos sistemas eleitos em 971 municípios.