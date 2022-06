Na cidade metropolitana de Catania, o novo regulamento está chegando

Nota do Comissário Extraordinário Federico Português: “Reduzir o tempo e neutralizar as incertezas financeiras”

Catania – “A nova regulamentação da metrópole de Catania permitiráNão só para continuar a proteger a conferência metropolitana com os comentários restritivos emitidos pelo Conselho Fiscal, mas também para reduzir o tempo e neutralizar as incertezas financeiras atuais “, disse em comunicado da Cidade Metropolitana de Catania. Contém a funcionalidade de aprovação de redação e expedição.

“Integrar o aspecto regulatório com os requisitos de programação, administrativos e contábeis A última LR datada de 4.8.2015 – a nota ainda é lida – para que tudo seja verificado trimestralmente para fins de manutenção do equilíbrio e para execução tempestiva das ações realizadas pela Cidade Metropolitana de Catânia. : Estes são os princípios básicos das novas regras de funcionamento da Conferência Metropolitana de Catania a critério do médico Frederico PortuguêsComissário Extraordinário da Cidade Metropolitana de Catania, cuja proposta foi aprovada em 6 de junho de 2022 pelo Comissário Regional na Lei Tatar Angelo Sajeva.

“Com esta proposta, destacamos o Comissário Extraordinário português – para um regulamento com programa e visão flexível., Cada vez mais caracterizada pela perspectiva do setor privado, caracterizada por uma reconhecida velocidade de tomada de decisão, adequada à organização e diagnóstico de eventos de contabilidade gerencial, detectável nos quatro trimestres do ano de referência; A minuta do novo regulamento pressupõe a máxima transparência e segurança contábil para a Conferência Metropolitana, de modo que essas questões inovadoras são integralmente compartilhadas pelo Conselho Fiscal Municipal em acordo com o Contador Geral da Companhia. Para todos os efeitos, ao mesmo tempo, espera-se que o modelo seja, como um todo, aceito para reestruturação administrativo-administrativa pelos municípios do nosso território.