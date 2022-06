Resultados das eleições municipais de 2022 Emilia Romagna: Pharma e Piacenza nas urnas

Bolonha, 13 de junho de 2022 – Lo Vazio Cartões em 21 municípiosEmília Romanha Convocado para votação ontem Referendo sobre a justiça, Mais longe Eleições executivas. Aqui estão os resultados dos desafios mais esperados e os nomes dos novos prefeitos.

A votação acontecerá no dia 26 de junho para decidir quem será o próximo prefeito Piacenza: Todos os desafios das garotas no meio Katia Tarasconi (Pd) e Prefeito cessante, independente de centro-direita, Patrícia BarbieriO ponto de partida, porém, é diferente da previsão, com a frente centro-esquerda. Com benefício considerável um BirmâniaHá outras razões para a celebração de centro-esquerda na Emilia Romagna: Restauração Riqueza (Rímini) e Putrio (Bolonha) Dois fortes perdidos pela centro-esquerda nos últimos anos.

Miguel Guerreiro 44,06%, apoio unido de centro-esquerda, Pietro Vignali Com 21,83%, apoiado por Lega e Forza Itália, ele já foi prefeito de 2007 a 2011: são dados municipais BirmâniaCom o estudo de 134 seções em 204, a era Pizzeria chega ao fim. UMA Birmânia o movimento de 5 estrelasA primeira grande vitória aqui foi em 2012, quando o Partido Democrata assinou uma aliança com o movimento cívico ‘Efeto Pharma’. Pissarotti Depois que ele deixou o M5s.

Em direção ao voto Piacenza, O desafio acontecerá novamente em duas semanas Patrícia Barbari, Apoiado por partidos compactos de centro-direita e pelo conselheiro regional Katia Tarasconi, Itália Apoiado por Pd com Viva e Piacenza Coraciosa. Tarasconi recebeu 39,96% em relação a Barbieri (37,78%) e 87 de 108 cortes foram examinados.

PARA RiquezaApós oito anos de governo de centro-direita, os democratas estão de volta ao poder Município de Riquenha: A pérola verde do Adriático sempre foi o quinquagésimo dos partidos de esquerda e caiu por causa disso Renata Dosi Que liderou a cidade duas vezes, sendo a primeira incompleta. Daniela AngeliniEle conseguiu exatamente o que o candidato democrata e candidato de centro-esquerda, Stefano Caldary, parecia ser uma continuação do governo anterior.

PARA Putrio, Na área bolonhesa, ele se tornou prefeito no primeiro turno Débora Pathiali (preferências de 50,4%), apoiada por cinco listas: Democrata Putrio, um artigo para Putrio, Putrio Pi, Europa Verde Putrio e, pela primeira vez, Demos – concorrendo na lista democrata de unidade Emilia Romagna. Derrotou o prefeito de saída Maurício Masanti, Compatível Duas listas cívicas: ‘doença por putrio’ e ‘vivi putrio’. Este último pedirá oficialmente que você reconte as cartas, a derrota veio apenas por uma diferença de 14 cartas.

Número em Municipal, Itália – Resultados da enquete em Emilia Romagna – Votação definitiva

Quando as urnas fecharam, às 23h de ontem, Votação na região Era 52,53% dos proprietários (era 55,99% em relação à última sessão executiva). Siga abaixo Resultados em tempo real.

Eleições municipais na Emilia Romagna: resultados diretos

Novos prefeitos em municípios com menos de 15.000 habitantes

Eleição na província de Ferrara

Terre del Reno (prefeito eleito Roberto Lodi Com 52,23%)

Eleições na província de Forlì-Cesena

Castrocaro derme e Terra del Sol (Selecionado Francesco Billy Com 53,30%), Tovadola (Selecionado Francesco Dasinari Com 90,59%) e Longiano (Selecionado Mauro Graziano Com 47,15%)

Eleição na província de Modena

Castelnovo Rangoon (prefeito eleito Massimo Paradise Com 72,56%), Pompeo (O prefeito renunciou e foi eleito Tania Meschiari Com 60,05%), Novena de Modena (Prefeito Enrico Diachi Com 55,61%)

Eleição na província de Pharma

Com exceção da Birmânia, um Olhar para foraA maioria dos vereadores renunciou na área onde a Câmara Municipal foi dissolvida devido à renúncia: o prefeito eleito Valentina Pontremoli Com 57,26%.

Eleição na província de Piacenza

Com exceção de Piacenza, eles elegeram o prefeito Petola (Selecionado Pavlo Negri Com 64,94% dos votos) Carbonetto Piacentino (Selecionado Andrea Arpani Com 55,91%), Monticelli d’Ongina (Jimmy Distance Mayor com 50,07%) e Villanova Sul Arta (Selecionado Romano Freddy 54,54%)

Eleição na província de Ravenna

Riolo Derme (prefeito eleito Federica Malavolti Com 68,55%)

Eleições na província de Reggio Emilia

Acampamento (prefeito eleito Alessandro Spano’ Com 50,37%)

Eleição na província de Rimini

Com exceção de Riccion, um Coriano (Selecionado Gianluca Ugolini Com 51,49%), Morsiano di Romagna (Prefeito Giorgio Chiotti Com 91,72%) e Sant’Agata Feltria (Onde o prefeito morreu), foi eleito Cofredo Politori.