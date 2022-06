Aprovado o novo regulamento da Conferência Metropolitana de Catania

Aliar o recurso regulatório aos requisitos programáticos, administrativos e contábeis contidos na última Lei Regional de 4 de agosto de 2015 para que tudo seja monitorado trimestralmente para garantir consistência e execução tempestiva das ações. Localização da área metropolitana de Catânia. Estes são os princípios fundamentais das novas regras de funcionamento da Convenção Metropolitana de Catania, conforme solicitado por Federico Portuguese, Comissário Extraordinário da Cidade Metropolitana de Catania.

“O novo regulamento da área metropolitana de Catânia – lê-se numa nota – permitirá à Conferência Metropolitana continuar a defender-se com comentários restritivos emitidos pelo Conselho Fiscal, mas reduzirá o tempo e neutralizará a atual situação financeira incerta; Contendo a função de ambos.

“Com esta proposta, destacamos o português – um regulamento com uma visão programática e flexível, altamente dependente da perspetiva individual, caracterizada pela notória celeridade decisória, que visa regular e identificar os factos administrativo-contábeis. transparência e segurança contábil para a conferência, de forma que essas questões inovadoras sejam integralmente compartilhadas pelo conselho fiscal da cidade metropolitana, que, de acordo com o contador geral da empresa, deverá ser aceito para reestruturação administrativo-administrativa por todas as áreas, ao mesmo tempo, como um todo, pelos municípios da nossa região.