O corpo de uma menina que foi sequestrada ontem foi encontrado em Catania – Corriere.it

A partir de Alfio Chiaka

Sua mãe, Martina Patti, 23, foi encontrada morta em um campo a cerca de 200 metros de sua casa. A mulher reclamou ontem que uma menina de 5 anos havia sido sequestrada por três homens armados. Advogado de Catania: Coletamos suas declarações confessionais

Do nosso correspondente



O corpo de Catânia foi encontrado Elena del PosoUma menina de cinco anos foi sequestrada ontem em Tremester Ednio, na área de Catanis.. E Para renovar seu estado tailandês



,

Menu Martina23 anosFoi com os investigadores ontem Ela disse que a multidão de três máscaras levou a garota para longe dela, Ao sair do jardim de infância. Carabinieri da Ordem Provincial de Catânia Estou naquele lugar agora: um campo inculto a 200 metros da casa da minha mãe. A mulher foi submetida a um longo interrogatório esta noite e várias contradições concorreram – disse o advogado catalão a Agi há algum tempo, Carmelo

Sukaro -. Seu corpo foi encontrado esta manhã e agora estamos coletando suas declarações confessionais.

Parentes: Nós confiamos nela Chegou perto do local onde o corpo foi encontrado (via Duratti, em Muscalosia) Pai da pequena Elena: O homem, em seus vinte e poucos anos, começou a chorar. Ele e Martina moravam em casas Individual, Depois de algumas brigas pessoais recentemente. Há mais Avô paternoQuem grita, treme dramaticamente: Minha nora, não me toque, me deixe passar, quero o corpo dela… Avó paterna-. Não há razão para não acreditarmos. Elena é um bebê maravilhoso. A vovó então acrescenta outros elementos que ajudam a iluminar a história: ela não queria sair de casa quando brigavam, Um dia a mãe dela estava batendo nela e tivemos que tirá-la de suas mãos. Naquela manhã eu a levei para a escola e disse: “Ninguém te ama mais do que eu”. Ela olhou para mim e entendeu o que eu estava dizendo. A mãe era uma ditadora e aristocrata. Ela decidiu quando levar o bebê. E Avô, Giovanni del Poso: Não entendemos como isso é possível, o rapto é impensável, quem poderia imaginar o que aconteceu? Mãe é o tipo mais fechado. Agora, mesmo que alguém faça tal gesto, eles têm que pagar como todos os outros..

READ O segredo da Roma e a camisa 11

Acusação da tia Enquanto isso, ele também interveio nas relações tensas na família tia de ElenaIrmã do pai. Martina Vanessa del Poso Ele disse a repórteres na área onde o bebê foi encontrado: Martina queria construir meu irmão. Há um ano, meu irmão foi acusado injustamente de roubo, mas felizmente foi totalmente absolvido. Enquanto ele passava da prisão para a prisão domiciliar, vimos um bilhete ameaçador embaixo da casa: “Não seja policial, tenha cuidado com o que você faz”. Meu tio não sabe nada. A mãe da criança mencionou na nota que eles sequestraram Elena.

Reconstrução Nas últimas horas O Fotos da câmera Monitoramento de área, Testemunhas ainda não foram identificadas Diz-se que Elena foi sequestrada. Uma reestruturação, após uma série de conflitos, foi considerada pelos investigadores como altamente suspeita e pouco confiável.

Contradições O adolescente vai cair Contradiz muitas vezes Durante o interrogatório noturno, o pai, avós e tios da criança estavam presentes. De acordo com uma fonte próxima aos investigadores, a mãe teria ficado arrasada se nada suspeito tivesse sido visto nas imagens da câmera.

Ansiedade e reações O caso assustou as empresas desde o primeiro momento. Eu não os conheço. Ninguém na administração municipal os conhece – disse à empresa Lapresse

Prefeito de Mascalucia, Vincenzo Magra -. Esta é uma família de outro município em San Giovanni La Punta. Aguardamos o desfecho positivo do suposto sequestro da pequena Elena del Porto – diz Don Fortunado de Noto, Meter Fundador, Associação para a Protecção das Crianças -. Mas a triste notícia de que a pequena Elena não havia sido sequestrada levou o exército até onde o corpo do bebê estava escondido. Notícias chocantes enquanto esperamos por mais detalhes de uma história dolorosa e trágica. READ A mãe de 22 anos é sugada por um rolo

Último adeus Enquanto isso, depois de terça-feira, 14 de junho, a autópsia terminou e o corpo de Elena foi levado. Os parentes do pai abraçaram o carrinho que carregava o corpo do bebê. Os avós e uma tia estavam com o pai da pessoa e atual cônjuge.

Atualização do artigo…