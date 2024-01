“Ele não vai ficar em Roma”: depois de Pinto é também o seu método | Colônia portuguesa se desfaz

Thiago Pinto não foi o único português a deixar Roma. A colônia portuguesa poderia sair da capital.

As repercussões da surpreendente demissão de Thiago ainda não cessaram na Roma, em vez da chegada do talentoso mas imaturo Huijsen, emprestado pela Juventus. Pinto, Em vigor a partir de fevereiro. É surpreendente que seja quase certo que possamos ir pelo menos até Junho com o director-geral português.

Junho, no entanto, é um enigma para a Roma, com alguns grandes problemas a resolver, a começar pela primeira renovação de Mourinho nesse mês. Espinazola, Até ao acordo de Lukaku, o desenvolvimento deve ser restaurado sem a ajuda de um mandato. No entanto, agora também deve ser contratado um novo diretor esportivo.

Segundo a Gazzetta dello Sport vários perfis estão sendo considerados. É Frederico Masara Ele será um rosto conhecido em Trigoria e, portanto, no Pólo. François Modesto, atualmente em Monza, também está interessado: já trabalhou com a CEO da Giallorossi, Lina Souloko, no Olympiakos.

Ao atuar pela sucessão de Thiago Pinto, Javier Ribalda, que recentemente deixou o Marselha, também será citado. Mantenha todos os outros longe de Charles Potro Para Cristóvão Wivel (de acordo com o Repubblica) com passagens pelo Chelsea, Leipzig e Salzburgo. A surpresa pode ser Federico Cherubini.

Fora com os portugueses

A sensação é que Thiago Pinto não será o único a deixar Roma. O principal candidato é Renato Sanches, Lesionou-se novamente na semana que antecedeu o cruzamento da Liga dos Campeões no Olímpico, mas contra a mais perigosa Atalanta.

Embora não se lembre exatamente do que o meio-campista do Paris Saint-Germain estava fazendo, Renato Sanchez desistiu novamente, desta vez devido a uma lesão no tornozelo esquerdo. Um dos títulos de Tiago Pinto, Apesar da vontade de se desfazer dele em janeiro, ele será devolvido ao remetente no final da temporada. Vamos torcer.

Pergunta Mourinho

Mourinho Sim, Thiago Pinto Não. Isto é o que o público esperava. “Thiago Pinto não vai ficar na Roma” . A rádio romena já sussurrava, então a segunda situação aconteceu mesmo, o problema foi o primeiro. A especialidade é que está implícita a privação de direitos dos portugueses.

Ele está ocupado em três frentes: no campeonato briga por uma vaga na Liga dos Campeões, na Copa da Itália volta ao clássico com a Lazio pela Liga Europa. Feyenoord, Mas quem sabe o que ele realmente pensa sobre esta situação. Uma Roma sem um futuro claro e sem um mandato de crescimento poderia fazê-lo mudar de ideias. Nesse momento ele sairá sem esperar por um clube que ainda não renovou seu contrato.