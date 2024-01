“É uma pena”: bomba de Mourinho, grande declaração do ex-presidente | Um verdadeiro massacre para os portugueses

Palavras duras para com os portugueses. Os fãs já se posicionaram e estão prontos para responder.

Na Roma, o ânimo ainda está incerto após a repentina despedida do general manager Thiago Pinto. A janela de transferências de janeiro fecha Na verdade, coincide com a despedida de José Mourinho do homem que guiou a estratégia da Roma desde o topo durante três anos.

O treinador português, como sempre, suscita o debate, suscitando uma série de polémicas que ajudam a distrair a equipa das suas reais dificuldades. Os Giallorossi sofrem um atraso 5 pontos atrás da quarta colocada Fiorentina, o City vai querer mais.

O talento do treinador que fez o Inter vencer tudo em 2010 está aqui. Uma coisa é comentar esse momento Outra são as dificuldades reais de uma equipa que ainda tem muitas lacunas para almejar a próxima Liga dos Campeões com determinação e confiança.

Agora, para complicar a situação, vêm as palavras de um personagem que sempre teve fortes ligações com o time da capital. O antigo presidente não hesitou em criticar os ciganos e aqueles que os lideram.

Palavras venenosas

José Mourinho sempre dividiu os fãs de futebol. Você ama ou odeia. Não existe neutro. Neste caso, o ex-presidente da Sampdoria Massimo Ferrero colocou novo combustível no fogo.

Os portugueses tiveram que se defender das acusações. Palavras que ajudam quem não conhece o ambiente a entender quais são as pressões e que tipo de jogo certos personagens são obrigados a participar fora do campo.

Ferrero queima

Para os microfones da Rádio Cusano, Massimo Ferrero, o ex-proprietário da Sampdoria, provocou uma explosão total na Roma e no seu treinador, José Mourinho. Aqui estão suas palavras. “Por que os torcedores da Roma não dizem nada além de nada? Antes de Mourinho, eles eram imediatamente criticados se algo acontecesse, mas agora estão sempre felizes”.

Aqui está o segredo de Mau para confundir a multidão. “Ele trabalha para os fãs. Primeiro ele pergunta por Bonucci, depois quando descobre que os fãs não o querem ele diz que não o querem mais porque ele está com eles. Então as pessoas ficaram do lado dele. O que diabos você entende?“. Segundo Ferrero, Mou teria até a imprensa ao seu lado, “outra vergonha é a amizade com alguns jornais ao seu lado”.