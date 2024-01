As temperaturas caem, o ar ártico corre em direção à Itália; Atualizações

A temperatura vai cair nos próximos dias. O frio do inverno retorna

O frio do Ártico está chegando! Nos próximos dias, a temperatura cairá acentuadamente em muitas partes do país. Vamos dar uma olhada mais de perto no que as atualizações mais recentes envolvem.

Depois de um fim de semana marcado por mau tempo, mas ainda mais sufocante, as nossas atenções voltam-se para os próximos dias, quando se prevê que uma circulação ciclónica se intensifique, trazendo massas de ar progressivamente mais frias vindas do norte. Leste.

Do começo Segunda-feira, 8 de janeiro Ao longo das costas da Sardenha e do Tirreno, os ventos mistral irão fortalecer-se e o frio intensificar-se-á, com uma descida gradual da temperatura. Guerra E Graygale Nas regiões do norte e na região do Adriático.

Dentro Terça-feira, 9 Espera-se que uma grande parte do país seja afetada Um clima decididamente mais invernal, com valores típicos sazonais ou temperaturas abaixo da média. A previsão para este dia aponta para uma descida significativa da temperatura máxima. Por exemplo, em muitas partes do Vale do Pó, é pouco provável que as temperaturas diurnas sejam elevadas. 4/5°CUma tendência esperada em muitas áreas do interior da Itália central.

Um vento forte também acentuará a sensação de frio.

Em conclusão, a Itália prepara-se para viver um verdadeiro ponto de viragem na frente climática, passando de um clima invulgarmente ameno para o período para condições mais invernais, com um impacto significativo especialmente nas regiões norte e centro. Embora os valores mais baixos esperados noutras zonas do país não sejam alcançados, as temperaturas irão diminuir gradualmente nas zonas do sul.