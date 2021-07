Variação Delta, quais são os sintomas de infecções após a vacinação? Quatro novos sinais para verificar

Número de vítimas Gov Então Vacina. 55 milhões de níveis são administrados na Itália. Portanto, este fenômeno está destinado a crescer, principalmente se espalhar Variante delta, Que está se espalhando muito rápido pelo mundo: logo dominará. Já existe Estados Unidos, CDC, Center for Disease Control and Prevention, descobriu que 51,7% dos novos casos são devido à nova mutação Covit. Avançar Inglaterra As infecções continuam crescendo. Portanto, uma nova onda é temida em todo o mundo. No entanto, as vacinas devem controlar o risco de morte e hospitalização. No entanto, um estudo recente realizado por pesquisadores em Israel sobre a eficácia da Pfizer mostra como a segurança do medicamento anti-Govit diminuiu. Aqui estão alguns sinais para saber se você está infectado após a vacinação.

O que uma pessoa infectada deve fazer após a vacinação? Todas as regras da Lazio

Variante delta, sintomas após a vacinação

Uma nova pesquisa do ZOE Govt Symptom Survey relatou que todos que estão infectados com o vírus, apesar de terem sido vacinados Sintomas diferentes dos sintomas gerais. Em particular, eles são:

Dor de cabeça

Coriza

Espirros

Queimando na garganta

Quatro novos indicadores da existência do covit, na forma de variação delta, em nosso corpo. O estudo diz que “aqueles que já receberam uma única dose relataram menos sintomas em curto prazo”. Isso sugere que aqueles que foram infectados após a vacinação “ficarão menos doentes e se recuperarão mais rápido”. No entanto, há um sintoma interessante: espirra. “Descobrimos que aqueles que foram vacinados e depois testados positivos para COVID-19 relataram espirros como um sintoma, em vez de aqueles que não injetaram espirros.” Portanto, para quem espirra com frequência, ou mesmo para quem tem um dos sintomas citados acima, é uma boa ideia pegar um pano e testar se é positivo ou não.