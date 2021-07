Rafael Rossomondo, Variety Rafael Rossomondo, Variety 7 LUG 2021 ORE 21:24

Lus Philippe Vieira, presidente do clube Lusitano, foi detido hoje. Diversas acusações, incluindo fraude, fraude fiscal e lavagem de dinheiro

Crescendo em casa Benfica: Presidente do Louisiana Club, Louis Philippe Vieira, O empresário José Antônio dos Santos e seu filho presos hoje: múltiplas acusações, segundo relatos CadastroIncluindo fraude, fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Vieira compareceu amanhã perante um juiz para a primeira audiência. O facto de o clube português historicamente significativo ter pelo menos uma história incrível para contar é uma situação muito subtil. Uma reunião de emergência do conselho de diretores dos Eagles está marcada para esta noite – diz o jornal. Uma coisa que está definitivamente ligada ao lugar cimeiro do Benfica que tem abalado todo o ambiente português. Uma história que explode hoje certamente conterá algumas informações muito importantes. Momentos subtis vividos por quem é Benfica. Em breve saberemos como esse problema será resolvido.

