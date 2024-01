Melhor compra e venda em português

Estas são as melhores contratações e vendas do português em três anos com os Giallorossi, desde o anúncio oficial da Roma sobre a separação de Thiago Pinto.

A era de Diego Pinto em Roma está chegando ao fim. Mas quais foram as melhores aquisições e vendas dos portugueses nestes três anos? O director-geral separou-se oficialmente dos Giallorossi depois de anunciar a sua despedida no final do treino de ontem, embora só possa agradecer-lhe pelas várias transferências efectuadas durante este período de três anos. Começando pelas compras, no topo da lista de atividades encontramos Tommy Abraão, comprado ao Chelsea por 41 milhões de euros. Há jogadores que consistentemente não correspondem às expectativas KumbullaRetirado de Hellas Verona por cerca de 26,5 milhões de euros.

Em terceiro lugar, Shomuratov veio do Gênova por 18 milhões, depois Vina do Palmeiras por 13 milhões e finalmente Ibanez da Atalanta por 12 milhões de euros. Ainda no assunto de contratações, com a chegada de Paulo, Diego Pinto deu um grande acerto na praça. Dybala e Romelu LukakuConseguir manter o saldo positivo através de melhores ganhos de capital é, de facto, mais importante no que diz respeito às vendas Ibáñez Vendido para o Al Ahly na janela de transferências de verão, Por 30 milhões de euros. Em segundo lugar, Nicolo Zaniolo ao Galatasaray por cerca de 16 milhões de euros. Por fim, há três negociações, todas com Marselhapassar Veratout (14 milhões), Paulo López (12 milhões) e sob (11,4 milhões).