Município de Nápoles – Prorrogação do aviso meteorológico para eventos climáticos adversos esperados de domingo, 7 de janeiro, às 23h, até 9 de janeiro de 2024, às 5h

Possibilidade de chuvas isoladas

Tipo de risco:

Hidrologia localizada

Fotos do evento principal e efeitos de solo.

PARAMesmo na ausência de chuva:

– aumento dos níveis hidrométricos dos corpos d'água, inundações de áreas vizinhas e problemas críticos locais (inundações, estreitamentos, etc.);

– Devido à saturação do solo, as quedas de rochas e/ou deslizamentos ocasionais de terras em muitas partes da paisagem estão ligadas a condições hidrológicas particularmente fracas.