No Porto, especialistas de todo o mundo vão discutir o futuro da cadeia de abastecimento da fabricante portuguesa nos dias 21 e 22 de junho.

Os principais players da área do mobiliário e do design vão reunir-se na Portugal Home Week, 21 e 22 de junho de 2022, na Alfândega do Porto – Centro de Congressos, DI Porto.

Evento organizado pela Associação Portuguesa das Indústrias do Mobiliário e Afins (APIMA) Com suporte AICEP Portugal Global, Bem-vindo Especialistas de 40 países discutem o futuro da indústria de móveis e design E mostrar ao mundo as últimas tendências e inovações que se juntaram Alvenaria “casa” portuguesa.

A Portugal Home Week está estruturada em dois momentos principais: o Home Show e o Home Summit. Apresentação inicial Apresentada por 60 empresas líderes da indústria portuguesa, a exposição apresenta os melhores produtos portugueses da indústria do lar: mobiliário, roupa de cama, têxteis-lar, iluminação, serviços domésticos e cerâmica decorativa e de serviço.

Home SummitAo contrário, é um Tanque de pensamentos Discute o futuro do todo, inovação e sustentabilidade Alvenaria. Arquiteto Sisa VieiraPrêmio Pritzker apresentado, Ingrid AbramovichEditor-chefe da Elle Decor, Nova York Mário OrtegaCEO da BIMObject LAM, Portugal e Espanha, e Mário FerreiraO CEO do Grupo Nau é de longe o único palestrante confirmado.

Juntamente com essas duas iniciativas centrais, outras atividades como reuniões entre empresas e importadores serão realizadas (Início B2B), Atividades de entretenimento para o público (Diversão em casa) E outras atividades criadas com o objetivo de potenciar o conhecimento do design português e da cultura e criatividade portuguesas (parceiros).

No âmbito da iniciativa Home Pro Trips, os visitantes também podem visitar os escritórios e showrooms das empresas presentes no evento. De acordo com Guilder Morgado, Diretor Geral da APIMA: “A Semana da Habitação de Portugal visa dinamizar o setor da habitação português a nível nacional e internacional. Alvenaria Capaz de aliar reconhecida qualidade, tradição e inovação. Vamos dar uma olhada na reunião de design e os principais players da indústria de todo o mundo Uma oportunidade única de encontrar soluções sustentáveis ​​para os desafios de hoje e ideias inovadoras para moldar um mundo melhor amanhã.”

Lá Segunda edição da Portugal Home Week Marca o retorno do fenômeno internacional após a ruptura causada pela epidemia Kovit-19. Na sua primeira edição, o evento juntou 1.000 profissionais e 50 empresas, gerando mais de um milhão de euros em encomendas e, nos meses seguintes, cerca de 10 milhões de euros em negócios.

Este ano, o evento está programado para receber visitantes de mercados como Estados Unidos, Canadá, França, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Áustria, Bélgica e países nórdicos. Com mais de 60.000 colaboradores e 7.500 empresas, a cadeia de abastecimento portuguesa gera 4,5% do total das exportações portuguesas no setor “casa”, com um volume de negócios de 3,3 mil milhões de euros.

Semana da Casa de Portugal

A Semana da Casa em Portugal é um evento internacional dedicado às empresas associadas à cadeia de abastecimento “casa” portuguesa. Desenvolvida pela Associação Portuguesa das Indústrias do Mobiliário e Afins (APIMA) com o apoio da AICEP Portugal Global, esta iniciativa, especializada em profissionais, visa reforçar o posicionamento premium da indústria a nível internacional. Alvenaria E para promover a desgraça deste setor do mercado português.

O evento tem dois momentos principais: um home show, uma exposição de inovações, qualidade e tradição da produção portuguesa de têxteis lar, e um home Summit, uma Tanque de pensamentos Com a intervenção de oradores de renome internacional, serão discutidas ideias e partilhados conhecimentos estruturais para o futuro do setor.

A Portugal Home Week é um ponto de encontro dos principais players internacionais da área e uma plataforma privilegiada de discussão. Lavagem cerebral O futuro, a sustentabilidade e a inovação da indústria doméstica.