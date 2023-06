Atropelado por um trem. Apenas um professor de 25 anos morreu

Naquela época, os bombeiros intervieram nos trilhos da linha do trem em direção a Veneza: dois jovens foram atingidos pelo trem. Regional Eles tentaram cruzar o i dualidades . O maquinista tentou frear, mas falhou Evite danos. A equipe médica do Suem 118 confirmou a pessoa ferida. Enquanto isso, os bombeiros descobriram o corpo de outro menino: ele gravado A. para a parede do trilho sistema de esgoto Desligado Cimento . Apenas o médico pôde confirmar a morte do jovem.

Sobrevivente: Queríamos voltar

Os médicos da Suem, Polfer e os bombeiros intervieram no local e o tráfego ferroviário foi interrompido por 3 horas. Os passageiros que viajavam em trens regionais eram desembarcados e desembarcados pelas saídas de serviço. O menino sobrevivente estava consciente, para contar aos socorristas por que estavam nos trilhos: Eles foram com o amigo a um caixa eletrônico do outro lado dos trilhos para pegar algum dinheiro. Pares de amigos aprendemLidar De fontes próximas à investigação, houve Passou a noite em um clube Público no convés superior do ‘Vega’, e – talvez em busca de um caixa eletrônico – eles teriam decidido cruzar a costa e passar por Torino em Mestre no lado oposto. Encontrar uma agência bancária ficou mais fácil.