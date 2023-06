“São 10 horas? Ele só é qualificado em um aspecto.

Dottie Entregue mantras dentro e fora do campo. Fê-lo num jogo entre velhas glórias organizado pela “Operação Nostalgia”. Ele deu um verdadeiro show ao lado de Del Piero e muitas outras lendasEmbora ele eventualmente perca 4-3 Contra a ex-Juve. No final da partida, o ex-capitão dos Giallorossi também falou sobre isso RomaDesligado Mourinho E o de Paulo DybalaCamisa número dez com uma nota.

Totti, futuro em Roma e 10 em Dybala

“Mourinho é um grande treinador e um grande homemele fez muito – disse Dotti em entrevista a Cole Junto com o programa- Esperemos que continue assim“. Do treinador à estrela da equipa, Dybala: “O número é dez? Se ele planeja ficar mais 10 ou 20 anos, ele merece.” E então nos Giallorossi para o futuro: “Devo voltar? Quem não gostaria de ficar em Roma” – Dotty concluiu.