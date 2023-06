Belotti em busca de redenção » LaRoma24.it – ​​​​Todas as notícias, notícias, informações diretas sobre Roma

IL Tempo (L. PES) – “É uma sensação muito boa para mim, desde o primeiro momento que pus os pés em Trigoria percebi a importância desta escudeira, desta gente, desta cidade.” Ele não escondeu suas emoções Andrea Belotti A sua prorrogação contratual com a Roma foi automaticamente ativada até 2025 no dia em que foi anunciada oficialmente, através de entrevista publicada nos canais oficiais do clube. «Acho que dentro de uma equipe, o tempo todo, bem ou mal, todos nos ajudamos. Eu defino a Roma como uma família porque desde que entrei aqui entendi o quanto esse vínculo não é apenas sobre jogadores individuais. E uma grande família em que todos estão dispostos a contribuir.. Uma família foi construída Mourinho em Trigoria, na qual Gallo imediatamente caiu com entusiasmo e se viu elogiado por seus companheiros. No entanto, quem o respeita verdadeiramente desde o primeiro dia é o treinador português, com quem o avançado tem uma relação especial: «Aquele abraço no Olímpico quando fui substituído no jogo contra o Inter é uma das coisas que vou levar sempre comigo. Por um lado, isso me deixou orgulhoso de ranger os dentes e, por outro lado, me fez apreciar ainda mais nosso treinador, que ganhou todos os títulos, mas é único em humanidade e você não os encontra neste mundo. Ele tem uma forte empatia com os meninos. Quando você pensa que está dando 100%, ele pode te dar 130%, ele é capaz de te levar além dos limites dele. Além das condições (chegada) desencadeou a renovação do antigo TurimExiste realmente uma opção de tecnologia e abordagem Um grande, Desta vez, o mercado afasta os boatos de que o querem longe da capital. Depois de zerar uma oferta potencialmente significativa, fica claro que Pinto certamente avaliará o plano de vendê-lo. Até o momento, apenas um centroavante de azul (além de Shomuroto no início) atuou na equipe Giallorossi. Na verdade, Belotti está ansioso para encontrar seu companheiro de equipe na próxima temporada. Estes são os últimos dias de que o GM português dispõe para concretizar a venda de forma a obter as mais-valias exigidas pela UEFA. Mas a partir do início de julho, os recursos estarão focados na receita, principalmente daqui para frente. O nome que agora se mantém no Pólo é o de Scamacca, que os Giallorossi seguiram firmes com alguns encontros durante a viagem de Pinto a Londres.. Mas a estratégia da GM é clara: esperar. Graças à boa vontade do jogador, deve-se atentar para a negociação com o West Ham pelo atacante azul. Falando em receita, esta será uma semana chave para receber de volta Llorente, fechando um contrato duplo com o Leeds. Christensen Reforço cônico à direita. Na renovação El ShaarawiPor outro lado, apenas a formalização do acordo está agora em fase final de prorrogação até 2025. Quanto à franquia, enfim, está tudo fechado para a aquisição dos Canes pelos Friedkins. A expectativa é que o acordo seja anunciado oficialmente hoje.