“O SUV andava a 124 quilômetros por hora. Di Pietro em prisão domiciliar »

O Lamborghini SUV dirigido por Matteo Di Pietro foi mais longe 124 quilômetros por hora “Imediatamente antes do impacto» Com Smart responsável pela morte de Manuel, de 5 anos. Isso é o que surgeordem Junto com o zip do Rom que eu pedi Casa Para um jovem YouTuber em julgamento por homicídio e ferimentos graves na estrada.

“A bordo, eles disseram para ele diminuir a velocidade.” Os papéis da juíza Angela Gerardi contêm detalhes que começam a esclarecer o que aconteceu no dia do acidente no Casal Balocco, em Roma. Di Pietro contratou o SUV Lamborghini com “um propósito único e expresso atrair Atrair a atenção dos jovens internautas para aumentar a receita publicitária em detrimento da segurança e da responsabilidade e, conseqüentemente, ultrapassar os limites indicados. Especialmente porque alguns dos passageiros dentro do Lamborghini pediram-lhes repetidamente para abrandar o que sentiam ser um limite superior a 50 km/h».

124 km/h em 14 segundos Uma análise dos dados de GPS do SUV revelou que o “Lamborghini estava passando por Dei Pescatori, de onde passou por Machia Sabonara a uma velocidade de aprox. 145 km/h; Às 15h38, quando era hora de passar por di Macchia Saponara, parou; Ele, indo por aqui, recuperou o ímpeto 14 segundos Velocidade 124 km/h imediatamente antes do impacto. Por outro lado, o comando sublinhou ainda que os dados recolhidos do GPS sinalizavam a aceleração. de repente Ao entrar na via di Macchia Saponara, o veículo ia de 0 km/h a 124 km/h em apenas dez segundos.falta de Desligado Faixas Desligado Frenagem Talvez prove – sublinha o juiz de primeira instância – que o resultado foi um declínio súbito e muito rápidovisão Um carro próximo ao local do acidente” READ "Discussão aberta é escrita escarlate, então ninguém a usa"

Depoimento do motorista do ônibus Este comando também mostra como a mãe de Manuel era uma mulher dirigindo um carro inteligente Ele entrou na flecha Antes retornar. Ele disse aos investigadoresmotorista de ônibus Estava passando por Di Machia Sabonara na época. O homem disse que viu o Smart, que «ativou o pisca-pisca à esquerda e iniciou uma manobra de conversão; No entanto, a certa altura, ela foi dominada pelo Lamborghini. A manobra de Smart para virar via Archelao di Mileto foi, sem hesitar, muito rápida, o que o levou a acreditar – escreve o juiz de primeira instância – que o motorista do carro de Smart não viu nem percebeu. A própria Lamborghini não tentou frear. Após a colisão, o Smart foi arrastado alguns metros, desprendeu-se do Lamborghini e parou junto ao passeio da direita».

“Dentro da Lamborghini, conforme relatado por amigos de Di Pietro, há o risco de distorcer as provas consideradas pelo Ministério Público, considerando a não localização de duas câmeras utilizadas para gravar vídeos em operação. », escreve o juiz de instrução. Quanto à personalidade do arguido, o juiz “não parece CalmanteSua principal fonte de renda parece ser representada com precisão pela criação de vídeos a serem publicados em sites atribuídos ao suspeito, TheBorderline srl. Parceiro exceto aquilo Administrador Deputados e quem já fez outros vídeos e desafios a bordo de carros propuseram desafios semelhantes, com o risco de pôr em risco a sua própria segurança e a dos outros utentes da via”.

Sobre a gravidade do crime, o juiz disse: “Em um caso particular, existem requisitos cautelares específicos e, em particular, os perigos concretos e presentes que o suspeito pode representar. mais crimes É da mesma espécie que se segue, infere-se dos padrões de comportamento, gravemente imprudente, pois assumiu a forma de dirigir um carro de grande motor em velocidade constante e certamente ultrapassando o limite máximo imposto nos centros urbanos, e em luz do dia e apesar das faixas de pedestres. Além disso, “então deu positivo para canabinóides, embora não vá consolidar a agravante do homicídio veicular, de fato o promotor não contestou, porque indicaria recrutamentos de vários dias atrás, e sublinha. A anormalidade do suspeito, o que confirma o quadro mencionado acima. Portanto, essa reincidência deve ser tomada com os devidos cuidados para lidar com o risco”, escreve o juiz de primeira instância. READ O evento dobra em relatórios de ISS, com RT aumentando drasticamente

“Evangelista da Internet. Escritor. Alcoolista radical. Amante da TV. Leitor extremo. Viciado em café. Cai muito.”