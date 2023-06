‘Não está à venda’: Roma fecha portas | O zagueiro de Mourinho não se mexeu

O Giallorossi Club Special não vende um de seus homens de confiança e devolve todas as ofertas recebidas ao remetente.

A sessão do mercado de câmbio de verão está prestes a começar. Uma das equipes mais ativas no momento é a Roma. Determinado a dar a José Mourinho uma equipe respeitável Antes da próxima temporada. Por esta razão, o diretor desportivo Tiago Pinto já formalizou as contratações de Evan N’Dikka e Houssem Aouar, dois reforços fundamentais na defesa e no ataque.

No entanto, a Roma precisará fazer algumas transferências antes de continuar sua entrada no mercado. De fato, alguns já foram desenvolvidos, como Tahirovic no Ajax e Kluivert no Bournemouth. No entanto, estes podem não ser suficientes para trazer a empresa de volta aos limites do fair play financeiro e, consequentemente, O dirigente desportivo português pensa em fazer um importante sacrifício.

São muitos os jogadores que trazem somas significativas para os cofres da Roma, mas é improvável que um deles deixe o clube da capital. José Mourinho realmente pensa assim Um elemento essencial da rosaComo resultado, a empresa fechou a porta para sua venda potencial.

Roma é imutável

Segundo alguns rumores, Nicholas Zalewski Não foi transferido pelo clube, a conselho do treinador português, que elogiava a turma de 2001. Aparece na lista de titulares dos Giallorossi.

Depois que Mou jogou contra ele na última temporada, este O polonês de 21 anos ganhou muito espaço, além de hospedar vários eventos de alto nível. De fato, o jogador fez 47 partidas em todas as competições e liderou a Série A com seus dois primeiros gols.

Zalewski, defesa de pista

Nesta época, o menino da primavera romana No que diz respeito aos flankers, parece ser o único que tem a certeza do seu lugar na equipa.. Selig não tem feito uma grande temporada, e se despedirá dos Capitais quando surgir a oportunidade. Já o Karsdorp segue sendo perseguido por diversos clubes, principalmente após a disputa com o Special One nos últimos meses.

A respeito de espinazol Em vez disso, sua situação contratual (que expira em junho de 2024) leva a administração a considerar vendê-lo já nesta janela de mercado.