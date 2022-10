A saga de Ronaldo. Os rumores de um retorno à Itália são fortes.

Cristiano Ronaldo Pedra angular

Afastado por Den Haag, que está livre para sair em janeiro contra o Chelsea no sábado, os rumores sobre o próximo alvo do português foram renovados.

Fatos: Cristiano Ronaldo jogou 340 minutos nesta temporada da Premier League, participando de 8 dos 11 jogos dos Red Devils. Portugal marcou apenas um golo.

Durante a partida contra os Spurs, sentado no banco, CR7 voltou ao vestiário antes do apito final. O comportamento do técnico Den Haag, que o demitiu no jogo de sábado contra o Chelsea (1-1), certamente não foi apreciado. E no sábado Ronaldo e ele treinou sozinho.

Ten Hawk: “Eu conto Ronaldo”

Apesar disso, o treinador holandês disse que ainda acredita no português a partir de janeiro. Recorde-se que durante a janela de transferências de inverno, o jogador de 37 anos poderá deixar o clube de Manchester e procurar outro alojamento – se alguém tiver vontade e meios financeiros para o fazer.

Erik ten Hag sobre a contratação de um novo avançado pelo Man Utd em Janeiro: “Acredito em Cristiano Ronaldo, por isso não é um item de momento”. 🔴 #MUFC Ronaldo estará lá para o resto da temporada e ele deve estar lá para o resto da temporada? “Sim, ambos”, disse o Ten Hawk. pic.twitter.com/JBJRUma6JY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 22 de outubro de 2022

Roy Keane: “Será um artilheiro se jogar”

Enquanto isso, na Inglaterra, o conflito entre Ronaldo e seu atual treinador não está agradando a todos. O lendário Roy Keane deixou claro o potencial que o português ainda tem com ele: “Se Ronaldo tivesse jogado a maioria dos jogos, posso garantir que ele seria o artilheiro agora”.

As tensões no ManU, a exclusão da Liga dos Campeões e uma possível mudança em janeiro colocaram o português de volta no mercado.

Perigo para os britânicos

De acordo com o “The Sun”, fontes próximas à estrela portuguesa dizem que seus assessores observaram alguns clubes da Premier League, incluindo Chelsea, Newcastle e Arsenal. Mas o jogador de 37 anos é considerado muito perigoso pelos rivais do United. Então estamos pensando em voltar para a Itália. Uma fonte disse ao SunSport: «O Chelsea estava interessado em Ronaldo no verão, mas ele não está no radar deles agora. Arsenal e Newcastle reconhecem que CR7 pode ajudá-los a alcançar suas ambições», mas ambos os clubes estão preocupados com o impacto mais amplo que sua chegada pode ter nos clubes.

De volta a Nápoles

Sempre a fonte do “Sunsport” dizia que “o destino mais provável é a Itália”. O Napoli estava e ainda está interessado em Ronaldo no verão. O português será um soldado útil para os seus objetivos: ficar à frente da Serie A e avançar para a Liga dos Campeões».

Tudo dá certo para a transferência já temida em setembro: Victor Osimhen para Ronaldo. O internacional do Napoli, avaliado em mais de 100 milhões de euros, marcou seu quinto gol na temporada na vitória por 1 a 0 sobre a Roma ontem.

… para a Copa do Mundo

Talvez, em vez disso, a cabeça do português esteja apoiada no único grande troféu que ainda lhe falta: o Mundial. Quem sabe se ele não gosta de não jogar muito: afinal, aos 37 anos, é bom ter o máximo de energia para o Mundial, que os lusitanos esperam ter o máximo possível. Ronaldo certamente não queria perder.