Capezzone e Irmãos da Itália em Sapienza: Polícia bate em estudantes

A Faculdade de Ciências Políticas de Sapienza foi fechada, onde Capezzone e Roscani (FdI) se espera em uma conferência “bom capitalismo”: a polícia veio contra estudantes conjuntos. A Faculdade de Ciências Políticas foi fechada na Universidade de Roma La Sapienza. Pela manhã, Capzone e Fabio Roscani, chefe dos irmãos italianos e da juventude nacional, eram esperados para uma conferência sobre o “bom capitalismo”. Agora em frente à entrada do departamento, estudantes, mistos e outros estão protestando. Alguns policiais também chegaram ao local e mantiveram os meninos e meninas como escudos. Armado com os valentões. Dois meninos foram parados: um deles estava ferido e sangrava na cabeça. Estudantes protestam e protestam contra a revisão “Estamos aqui hoje Competição na conferência organizada pela Action Universitaria, Daniel Capzone e, sobretudo, Fabio Roscani, deputado dos Irmãos da Itália, foram convidados: dizemos aqui que a Universidade não é a passarela dos partidos: embora esteja no governo, sabemos muito bem que os Irmãos de Itália. Portando ideologias fascistas – declara um estudante que falou durante o protesto – eles mudaram o nome dos ministérios. Como bem sabemos, criaram o Ministério da Educação e Qualificações Competência é a inovação de uma organização É para nos fazer sentir culpados, como se fosse nossa culpa se não conseguirmos nos formar. Por outro lado, o sistema universitário é inadequado e precisa ser reformulado. Serve para fazer com que aqueles que não conseguem se formar a tempo se sintam culpados porque trabalham e não têm uma família por trás que possa pagar os estudos e a vida. No entanto, os vencedores são os mais altos”, acrescentou. “Os irmãos da Itália odeiam mulheres, súditos livres, imigrantes. E ele odeia os pobres. Ele é racista e é fascista. Ação Universitaria pode pensar em limpar tudo isso na cara dele, mas nós sabemos quem eles realmente são. t fazê-los. Passe”, então Ele terminou antes de marchar para a reitoria. com duzentos homens. Uma bandeira em suas mãos: “Fascistas de La Sapienza. O antifascismo é anticapitalista”. READ A Superlega, da Agnelli, olha onde estão os campeões, relataram as vans

Estudantes da Virgem de Roma chegam à assembleia sobre fascismo, carabinieri: "nunca aconteceu antes"



