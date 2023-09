Crippa Sangiuliano demite imediatamente Greco, diretor do Museu Egípcio – Notícias

“Cristiano Greco, diretor do Museu Egípcio de Turim, mostre dignidade e renuncie. Faremos tudo para destituí-lo, se ele não renunciar pedimos ao Ministro da Cultura Sangiuliano que o destitua”. Andrea Grippa, vice-secretária da Liga, pergunta isso, em entrevista ao Affaritaliani.it.

“Há alguns anos – diz Crippa – Greco decidiu dar desconto apenas aos cidadãos muçulmanos, e eu enchi a mesa telefônica com telefonemas dos cidadãos e pedi-lhes que protestassem. na segunda ocasião, ganhou o caso. Egípcio em Turim O diretor de esquerda que administrou o museu de forma ideológica e racista contra italianos e cidadãos de fé cristã. Ele só deu descontos aos muçulmanos, nunca aos de outras religiões. Ele foi imediatamente expulso, então seria melhor se ele mostrasse alguma dignidade e fosse embora. Ele administrou o museu ideologicamente e agora deu ao seu governo de centro-direita o seu É incrível que ele peça para manter a sede. O Museu Egípcio de Turim – continua – é pago pelos cidadãos, só escuta a esquerda e é “um racista contra os italianos e os cristãos”. Ele causará uma impressão melhor se renunciar imediatamente”, finaliza.

O diretor do Museu Egípcio deu entrevistas em vários jornais, por exemplo numa entrevista ao La Stampa intitulada ‘Na Itália há interferência política, cada um faz o seu trabalho’, Greco observa: “Nos meus 7 anos de trabalho” no exterior, em 2014, como disse aos Estados Gerais de Calais, sou um político. Nunca vi Cada um tem que fazer o seu trabalho – diz – o político mostra o caminho, os técnicos trabalham nos objectivos, os outros técnicos julgam”.

