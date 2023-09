O gesto não passou despercebido durante Praga-Nápoli e as câmeras capturaram-no perfeitamente. Aconteceu logo após o gol ser marcado

Excelente desempenho de uma equipe de verdade Nápoles contra isso Jogo Praga A princípio foi puxado para trás por Portugal, mas imediatamente cabeceou para a própria baliza após atacar a baliza adversária. niagate Acompanhe com um favor Zielinski. Episódio de sorte, muitos podem pensar, aliás os azzurri tiveram uma reação de orgulho por mais uma partida que não terminou bem e irritou todos os torcedores do time campeão italiano.

Para tentar mergulhar, García Ele estava disposto a deixar entrar Lindstrom Ele já está esperando para trocar de colega de departamento sem babador Guara. Mesmo o treinador francês não esperava a reacção do carácter dos seus meninos, imediatamente 2-1 para Portugal sem fôlego, sob pressão constante ao longo da primeira parte, com tempo muito ameno na segunda. . As câmeras imortalizaram a cena precisamente no alvo: García Ele voltou-se para a nova contratação dinamarquesa e pediu-lhe que se recostasse no banco, preferindo duas outras chegadas inesperadas que não tinham sido utilizadas até agora.

Praga-Nápoli e finalmente a entrada de Natan

Imediatamente após marcar um gol contra, García Ele decidiu colocar Lindström, já em forma, no banco e usar a nova contratação em campo Natan Finalmente estreando na Liga dos Campeões e com a camisa azul: até agora, aliás, o zagueiro brasileiro, considerado seu substituto Kim Ele nunca foi usado, resultando em raiva contínua dos torcedores napolitanos. com NatanAcabou por ser saturado ZielinskiEntrada em campo João Simeão tomou o lugar do nó Vencedor Osimhen No primeiro jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões não conseguiu marcar, recolhendo um poste e uma trave.

Uma atuação orgulhosa dos Azzurri que provaram que mereciam a vitória, principalmente nos primeiros 45 minutos de jogo onde fizeram um grande esforço coletivo. Enfrentando uma equipe que lhes deu dificuldades e empatou minutos do final, os napolitanos foram vaiados pelo próprio zagueiro malaio, que se viu após cruzamento infeliz do meio-campista polonês.