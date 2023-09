Ponte sobre o Estreito, Salvini escolhe Professor da Recusa para equipe técnica

Roma – Governo Maloney Negadores das mudanças climáticas ligam para o autor Orientar a organização para atuar como consultora e suporte para implementação de projetos e pontes estreitas. O Vice-Primeiro Ministro e Ministro dos Transportes, Matteo Salvini, confiou a tarefa ao Professor Alberto Prestininci, Professor de Engenharia da Terra na Universidade La Sapienza de Roma.. A nomeação tornou-se agora efetiva graças ao sinal verde do governador da Sicília, Renato Scibani, e do presidente da região da Calábria, Roberto Ochiuto. O professor é conhecido pelas suas posições que negam a ligação entre poluição, emissões de CO2 e alterações climáticas em curso.

O professor, que já trabalhou na ponte entre a Calábria e a Sicília de 2001 a 2012, ficou conhecido como defensor da tese de que não há emergência climática: Entre os primeiros signatários da petição “No Climate Emergency”, que defendia que não existe emergência climática. A tese também foi apoiada em diversos debates televisivos e talk shows, chegando a dizer que o problema é “não”. As críticas vêm de comitês locais contra a construção da ponte. “O território do Estreito não pode sofrer mais uma humilhação por uma nomeação inútil, a ser rejeitada com grande convicção: a sustentabilidade de uma obra pública tão impactante não pode ser garantida por aqueles que negam que o meio ambiente esteja sendo alterado pela pobreza e pelas atividades humanas. pergunto-me se os eminentes cientistas convidados a criar a Comissão acreditarão que podem aceitar esta integração”, “Em vez de Ponte – Cidadãos para o Desenvolvimento Sustentável dos Assentamentos do Estreito” sublinham os activistas da integração.

Angelo Bonelli, co-porta-voz da Europa Verde e deputado da AVS, coloca uma questão no Parlamento: “Esta nomeação do comité científico suscita dúvidas e preocupações – continua – querem fazer um trabalho que nos é inútil, que custará aos italianos mais de 15 mil milhões de euros, um verdadeiro poço sem fundo. em dados, evidências e consenso internacional, Professor Many Não se baseia em opiniões pessoais que negam a realidade das mudanças climáticas como o método fez. Bonelli se pergunta “para pedir explicações sobre quais critérios foram seguidos na nomeação do Professor Prestininci e na seleção de um coordenador com posições científicas questionáveis”.

