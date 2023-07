Mercado de transferências de Roma, últimos detalhes resolvidos | Finalmente, há a fumaça branca

O golpe oficial do clube capitólio pode contar com o reforço ao mais alto nível com José Mourinho.

Ultima temporada Os Giallorossi costumam ter poucos homens. De facto, entre lesões e suspensões, o seleccionador português teve de colocar em campo várias vezes os mesmos jogadores, exaustos e arrasados ​​pelos muitos jogos realizados na época, tendo por vezes mesmo de jogar em posições que não lhes convinham. .

Neste cenário, é provável que a Roma consiga uma vaga na Liga dos Campeões. De facto, quando a equipa de Mourinho teve de lidar com problemas de lesão no final da época, perdeu muitos pontos pelo caminho, terminando o campeonato no sexto lugar da tabela depois de estar algum tempo entre os quatro primeiros. . Por isso, a empresa não pretende repetir o mesmo erro do ano passado, e Está assumindo cautelosamente muitas caras novas Útil para a causa de algo especial.

Nos primeiros dias da temporada de futebol, o diretor Thiago Pinto contratou imediatamente N’Dicka e Aouar a custo zero para fortalecer a defesa e o meio-campo. Depois de uma pequena pausa devido ao cumprimento de alguns contratos cessantes, o treinador português está de regresso ao cargo e há dias formalizou o regresso de Diego Llorente à camisola amarela e vermelha. Mas os novos enxertos não estão de forma alguma terminados aqui e, aparentemente, os últimos detalhes foram corrigidos Regule o desembarque de outro jogador na capital.

Quem é a nova contratação da Roma?

para visitação Rasmus Christensen Alla Magica parece ter acabado agora com uma assinatura de contrato que provavelmente acontecerá a qualquer momento.

O jogador virá do Leeds, mesmo clube que vendeu Diego Llorente para Friedkin com a Fórmula. Empréstimo seco. Esta é a quarta contratação da Roma no mercado de transferências deste verão.

Um novo olhar sobre as trilhas de Roma

Internacional dinamarquês A de 26 anos Bom patch para o lado direito amarelo e vermelho. De fato, o jogador de futebol se junta a seus companheiros Karstorp e Selig.

Não se pode excluir que um dos dois tenha saído da capital com a chegada da turma de 1997. Até poucos dias atrás, o suspeito número um parecia ser o holandês, no entanto, ele parece ter recusado todas as ofertas de transferência até agora. Veremos quem substitui Christensen nos próximos dias.