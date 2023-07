“Peço desculpas, agi para proteger meu filho”

Bárbara Pacetti Foi condenado a 16 anos de prisão pelo homicídio de Luigi Crisculo, como era conhecido por todos “Gigi Bike” . Ele teve que compensar os filhos do comerciante de Pavia com um 100 mil euros cada um.

Criscuolo desapareceu na manhã de 8 de novembro de 2021 O corpo foi encontrado em frente à casa de fazenda da mulher no dia 20 de dezembro. , em Gallignano, na província de Pavia. Barbara Bassetti, 40, sempre a única suspeita, admitiu ter demitido “injustamente” o ex-marido após contratá-lo para intimidá-la. . O autodenominado fisioterapeuta de Galignano, que está preso desde 21 de janeiro sob a acusação de homicídio voluntário, ocultação de corpo, posse ilegal de arma e tentativa de extorsão, compareceu ao tribunal para uma audiência. breve processo . Tentando emagrecer, a advogada Irene Valentina manteve silêncio com Unro.

Um pedido de desculpas de Barbara Pacetti

Às 13h45 o silêncio foi quebrado quando a mulher falou: «Peço desculpas aos familiares, agi por intimidação De Gigi PC, eu estava com medo do meu filho. Eu sei que arruinei minha vida, mas fiz isso para proteger meu filho.. Na acusação, os promotores Andrea Sanoncelli e Valentina Terrill pediram 14 anos de prisão. Em menos de duas horas foi proferida a sentença: 16 anos e restituição para os filhos de Criscuolo: Catia, Umberto e Rosalia (todos assistidos pelos advogados Yuri e Graziano Lissandrin), a outra filha Stefania (sua colega de quarto Valeria Alekseeva, representada pelo advogado Alessandro Bossi ), embora a mulher fosse indigente. . A propriedade confiscada é registrada com o pai. “Nunca haverá punição pela morte de um pai”, comentou sua filha Katya.