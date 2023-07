Ele quer atacantes até 22 de julho

Últimas notícias como Roma – Um é suficiente Vídeo Demorou alguns segundos para colocar José de volta Mourinho Centro das atenções jornaisisso é hoje Eles repetem com dificuldade.

Ele será um técnico Descontentamento com as dificuldades da Roma no mercado de transferênciasInvestir é impossível e o pinto continua em movimento e está bloqueadoEstou apenas em créditos e parâmetros zero. Se no ano passado foram gastos apenas 7 milhões com o Celik, agora o clube nem pode pagar.

Tanto para o centroavante como para o médio Diego Pinto procura perfis emprestáveisE por isso não pode ser fechado Não para Scamacca ou Morata, mas nem mesmo para Sabitzer. Objetivos de posição que seus próprios clubes não querem deixar temporariamente.

Se Mau estiver disposto a esperar pelo meio-campista, O centroavante não tem paciência: Iniciar a temporada Só Belotti Não é o que o técnico esperava. A ideia estava na cabeça dos portugueses Fortalecer o ataqueE, em vez disso, o departamento de ataque está enfraquecido desta vez, tendo perdido o pivô devido a uma lesão.

Especial de ontem não foi coincidência Ele cruzou as pernas e era imortalCom sua equipe aparecendo no vídeo sem fazer nada: A Mensagem enviada para empresa e à gestão. Mourinho espera reforços, sobretudo no ataque.

Um pedido de um técnico Obtenha o novo número nove até 22 de julho, o dia em que a equipe Alagarkoil voa para a segunda parte das férias de verão. Então Roma começa a ficar sério. Com quem Mou quer fazer parte da equipe da próxima temporada?

provas: Corriere dello Sport / Il Mezzagero / Gazzetta dello Sport / Lego