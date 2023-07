“Tons Baixos”. Uma hora de conversa em Colle, cúpula sobre os atrasos de Pnrr

“Abaixar o tom”. Em outras palavras, evitar a superdramatização do caminho da reforma da justiça, que promete ser longo, mas em todo caso legítimo em seus métodos. Isso é de acordo com as estatísticas de ontem, de acordo com fontes do governo Sérgio Mattarella E Geórgia Meloney Eles concordaram nas conversas que se seguiram ao Conselho Supremo de Defesa. Nesse estúdio da janela do Quirinale realizou-se uma reunião fortemente blindada, onde em outubro passado o chefe de Estado confiou a Meloni a tarefa de formar a administração, e Mattarella foi informado do resultado da cúpula. nasceu Vilnius antes cara a cara.

Mattarella e Meloni, Discurso de uma hora no final do Conselho de Segurança Supremo: Foco na Justiça

O impulso moral atribuído por Mattarella aos “detalhes” da reforma do Nordeo é, reinterpretam, “um sinal de atenção” do administrador, sublinhando que hoje não tem razão de existir. Na verdade, o projeto de lei está esperando para ser enviado às câmaras. Haverá uma assinatura – afirmada por maioria – adiando a verificação após a notificação.

No entanto, embora ambos os lados tenham sublinhado como “as relações entre os dois sempre foram excelentes” e “como serão mantidas”, o Palazzo Sigi não foi desculpa para falar de um beco sem saída sem “tensões”. O Quirinale garantiu um clima “agradável e construtivo”, levantando não poucas dúvidas. Com efeito, é difícil imaginar que o chefe de Estado, que preside o Conselho Superior da Magistratura, se tenha abstido de comentários sobre a necessidade de reatar as tensões com os magistrados, como se não para assinalar que Meloni voltou a ser acusado. “Distorções” na ação dos juízes no caso Delmastro.

No entanto, aos do governo que estão preocupados apenas com uma possível ampliação das relações com o judiciário, a atenção do presidente teria se voltado mais para os atrasos do Pnrr, demonstrando preocupação em não conseguir um terceiro mandato. e mudanças em andamento. A confusão sobre vários episódios da operação do Nordeo foi vista como um risco conflitante com os sinais que a Europa havia dado para a recuperação. O medo, mais ou menos implícito, é que a Itália possa violar o estado de direito, mesmo que esteja na mídia e nos moedores de carne política em comparação com a Hungria ou a Polônia. Apesar do diálogo em curso, alegações de abuso de poder e tráfico de influência ainda levantam algumas suspeitas em Bruxelas. Imagine o salto mais recente do Keeper of the Seals para transformar a competição externa em uma associação mafiosa, certamente não muito atraente para Mattarella. Por isso, ontem, Alfredo Mantovano, o grande tecelão das relações entre Sigi e Goli, pouco antes da reunião, tudo fez para apagar um possível incêndio, desmentindo a iniciativa governamental nesse sentido.

as fibrilações



Por outro lado, entre os próximos do primeiro-ministro no Palazzo Sigi, ninguém negou a fibrilação dos últimos dias ou a sensação melancólica de estar envolvido em eventos que pessoalmente não queria administrar. Especificamente, explicam, “numa fase decisiva de reconhecimento internacional” que os levará à Casa Branca em 27 de julho. No entanto, esta é a esperança, as cascas de banana que causaram mais de um deslizamento logo “aumentarão”. Os casos de Santanza e La Russa dizem respeito, politicamente, a um empresário com algumas dúvidas financeiras antes de se tornar ministro e “a um pai que deveria ter lidado com um caso complicado de maneira diferente”. Por outro lado, em Delmastro, o exercício do poder proporcional pelos juízes foi considerado “claro”. Praticamente “sem notícias de greve, o General August vencerá”. Uma vez documentados Papeete e a campanha eleitoral pós-Draghi, a opção do governo é voltar ao antigo papel, deixando ministros e subsecretários em seus cargos, no próximo mês, uma grande calmaria nas tensões e provocações. Pelo menos até setembro.

