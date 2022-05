Sardenha, uma mulher grávida de 41 anos, perdeu seu bebê em uma colisão com o trator do marido

Há dois dias, uma mulher de 41 anos perdeu seu bebê de 5 meses em uma colisão com um trator dirigido por seu marido em Santa Maria Coghinas, na Sardenha.

Foto do arquivo

Uma mulher de 41 anos perdeu seu bebê de 5 meses após ser submetida a uma microcirurgia após ser atropelada por um trator conduzido por seu marido há dois dias em Santa Maria Cognas, na Sardenha. Divisão de Manutenção do Hospital Sasari. A dinâmica do dramático acidente ainda não havia sido reconstruída pelo mosquetão da Companhia Voldoria, que interveio no local, uma área via Antonio Segni.

No entanto, sabe-se que o homem de 41 anos se sentou no trator e esperou que sua esposa terminasse. Corrija um erro. Mas foi durante este trabalho que o veículo se dirigiu inesperadamente e a mulher caiu. O trator passou por cima dela e atingiu a parede da cerca, ferindo sua perna e abdômen. Seu marido também correu, mas felizmente sofreu muito poucos ferimentos graves

No entanto, a mulher sobreviveu e as equipes de resgate informaram imediatamente que ela estava grávida e que o trator havia colidido com seu abdômen direito. Poucos minutos depois, ela foi levada de ambulância aérea para o Hospital Civil de Sassari com um código vermelho. Até o último, os médicos acreditavam que poderia salvar a vida da criança, mas os choques relatados pela mãe foram mais graves, em decorrência da queda e causados ​​por serem esmagados pelo peso do trator. Como o bebê não sobreviveu, a mulher passou por uma cirurgia e teve que passar por uma cirurgia para reduzir a fratura pélvica.