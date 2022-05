Roma, o plano excluído de Friedk continuará: Documentos para Kansab

Comunicado de imprensa oficial

Esta é a declaração oficial completa:HOUSTON, 17 de maio de 2022 – A Romulus & Remus Investments LLC (“Privilege”) anuncia hoje que registrou na Comissão Nacional de Instituições e na Bolsa de Valores (“CONSOB”) – Art e seus efeitos. TUF e Art 102, parágrafo 3. Documento de oferta (“Documento Documento”) emitido para a emissão de oferta pública de compra pública integral voluntária promovida pelo Provedor nos termos do Artigo 102 e Artigo 37 do TUF – Regulamento do Provedor 37 e ter. O Regulamento sobre Todas as Ações Ordinárias da AS Roma SpA (“Emissor”) (“Oferta”) – Sociedade cotada na Euronext Milan e gerida pela Borsa Italiana SpA – Artigo emitido na data de contacto do emitente. . 102, § 1º, TUF e art. 37, parágrafo 1, do Regulamento do Provedor (“Contato”), datado de 11 de maio de 2022 (“Data do Contato”), (i) após dedução do número total. 545.881.425 ações ordinárias, direta e indiretamente, aproximadamente 86,80% do capital social do emissor na data da operação e (ii) representativas das ações adquiridas no chamado ambiente de “stock building”. Comunicação, não incluída. 9.190.001, equivalentes a aproximadamente 1,5% do capital social do emissor, adquiridos após a data da comunicação e até a data de emissão deste comunicado”. Então a nota termina: “Documento de privilégio será divulgado ao final da investigação conduzida pelo CONSOB sob a seção 102, parágrafo 4º do TUF. Aguarda-se a liberação do documento da oferta, havendo referência à comunicação postada no site do emissor (www.asroma.com) e no seguinte site: https://assist.asroma.com/, que se refere ao Termos, Condições, Termos e Elementos Essenciais da Oferta“.