Rudd e Opelka avançaram para as quartas de final. Ivashka Shapovalov – Deleta OA Sport

A tela cai em outro dia ATP250 em Genebra. O resto foi jogado no saibro suíço hoje As partidas são válidas para a 16ª rodada E o show definitivamente não poderia ser perdido. Deixe-nos saber todos os resultados de hoje.

Caspar Root cruzou a rodada em dois sets (Semente # 2) e Reilly Opelka (Semeadura nº 4). A Noruega derrotou o francês Benoit (# 67) por 6-3 e 6-1 em apenas 56 minutos, enquanto o americano derrotou o australiano Christopher O’Connell (# 124 ATP) por 6-3 7-5.

O canadense Denis Shapovalov sai com uma pequena surpresa (Fileira nº 3), 6-4 6-7 (2) 6-3 Bielorrussa Ilya Ivashka (nº 50), e o Geórgia Nicholas Basilashvili (N.5 de sementes), substituído por português João Sosa (# 79) 6-4 a 6-3.

Nas outras duas partidas do dia Australiano Tanasi Kokkinakis Excluir (# 85) Argentina Federico Delphonis (Rank # 7) deu a ele as quartas de final contra Root 1-6 7-5 7-5. Holandês Tolan Creekspur (# 64) 6-3 7-5 sobre o suíço Johan Nickels (# 317).

