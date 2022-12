O novo visual do Lisbon Lounge da TAP dá as boas-vindas aos clientes premium – Italiavola & Travel

DAP A Air Portugal (DAP) reabriu as portas do seu novo lounge em Lisboa, após uma remodelação completa para clientes premium.

A reforma de um mês modernizou e expandiu completamente a experiência do aeroporto, proporcionando acesso conveniente a 320 clientes premium a qualquer momento.

Trabalhando com o fornecedor de alimentos orgânicos Co Natural, trabalhando com alguns dos melhores restaurantes do país, Portugal dá muita ênfase à antiguidade.

Apresentando a assinatura da paleta de cores verde e marrom da aeronave para criar um ambiente mais quente, natural e acolhedor com móveis, mais espaço, mais plantas e uma área de refeições e bebidas redesenhada.

Os clientes podem escolher entre uma seleção alargada de opções gastronómicas portuguesas, incluindo sobremesa, e optar por uma deliciosa refeição a qualquer hora do dia.

A partir de janeiro, estará disponível uma seleção de pratos quentes e frios, apresentando a gastronomia portuguesa de renome mundial, incluindo opções sem glúten, sem lactose, vegetarianas e veganas.

Os clientes elegíveis com acesso ao lounge renovado incluem os que voam em Classe Executiva e os titulares dos estatutos TAP Miles & Co Silver, TAP Miles & Co Gold ou Star Alliance Gold e cartões TAP Platinum Visa.

A aposta da TAP num novo lounge premium em Lisboa insere-se na estratégia da companhia aérea de redefinir a melhor experiência de serviço ao cliente em terra e no ar.

No início desta semana, a TAP anunciou também uma nova parceria com a Teleperformance, líder global em serviços digitais integrados, para tornar todo o processo de atendimento ao cliente TAP mais ágil, eficiente e rápido.