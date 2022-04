Hoje à noite chuva e trovoadas, há 3B Meteo

Tempo de estudo

Previsão do tempo. Trovoadas em algumas partes da noite

Ciclo de resistência em reforço gradual. A área de baixa pressão está no centro do continente e centrada na Alemanha na terça-feira. A partir daqui o ar uAntes da instabilidade que afeta as áreas alpinas do centro-leste e partes do entorno do Vale do Alto Pó Com alguma chuva, o dia vai se intensificar. Em contraste, o anticiclone domina o resto da Itália. Tempo estável e principalmente ensolarado. O dia todo esperando por nós:

Na hora seguinte, um perigo temporário em uma área do norte. Nuvens irregulares e chuvas esparsas nas regiões alpinas, especialmente nas tempestades Lombard-Venetian e da tarde, que se estendem até o Vale do Bo. Será mais frequente ver eventos nos setores planos lombardos-venezianosTrovoadas frequentes e Forte intensidade no município à noite em Trivandrum, No extremo noroeste, em vez de aqui e ali. Também pode chover um pouco na Ligúria, entre Genovese e Specino, à tarde, até a planície ao sul da proa em direção ao setor Emilia. As áreas centro-sul não serão afetadas por estradas instáveis, Agora se estende para o norte sob a proteção de contra-ciclones, especialmente com climas temperados no sul chegando a 25 C, com pequenas variações diárias afetando os Apeninos Centrais, com pouca chuva entre a Úmbria e o interior de março. Entre na seção para todos os detalhes Clima Itália. Para evolução ao longo da semana Clique aqui.

A concentração de poluentes em sua área irá variar de acordo com o clima atual e a previsão do tempo. Para saber o índice de poluição, consulte nosso mapa de qualidade do ar, sempre atualizado >> Qualidade do ar.

Mesmo em condições de alta pressão, no auge do verão, as trovoadas se formam de repente e nos surpreendem, curtas, localizadas, mas às vezes intensas: elas são chamadas. ‘Tempestades de calor’ Também mais à tarde e no início da noite.

