Narcotráfico internacional, explosão nas fábricas portuguesas “Narcolanzas”

Lisboa – O negócio das lanchas já teve melhores dias para as organizações criminosas galegas. No prazo de quinze dias, duas operações da Polícia Judiciária e das autoridades espanholas detiveram duas dezenas de suspeitos na Galiza e apreenderam os chamados.Narcolenses‘, Barcos de recreio atribuídos à rede espanhola de narcotráfico.

Barcos serão usados ​​para transportar grandes quantidades de cocaína e haxixe por mar do sul da Espanha. As detenções ocorreram na Galiza e Madrid, Barcelona e Salamanca.

A notícia veio do site do semanário português Expresso.

“O número de barcos a motor apreendidos, no valor de milhões de euros, demonstra a capacidade de investimento e logística da organização criminosa”, disse um representante da Polícia Judiciária portuguesa na sequência da primeira grande apreensão, há duas semanas.

Autoridades portuguesas suspeitam que seja no norte do país Cerca de trinta empresas que também fabricam barcos para o narcotráfico espanhol. O negócio foi consolidado em 2018, na sequência de uma proibição por parte das autoridades espanholas do uso pessoal de barcos como a lancha, precisamente o que era utilizado para o tráfico de droga. Além de serem fabricados, os barcos estão escondidos em armazéns no interior do país, mesmo quando não estão a ser utilizados em Portugal.

