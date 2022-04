Matterella no Conselho da Europa, ‘A paz é fruto da cooperação paciente’ – World

“Quantos Guerra Diz relâmpago – e falha – também Paz O espírito de cooperação e prática entre os povos é fruto da paciência e do fluxo imparável, da capacidade de superação de conflitos e da competição de armas, da redução uniforme do diálogo, do controle e das armas de agressão. O presidente disse assim Sérgio Matterella Em um trecho de seu discurso concelho Europeu. A paz, observou ele, era “o fruto da crença obstinada na humanidade e em sua responsabilidade”.

As palavras de Matterrella sobre a Rússia

“Diante da Europa devastada pela guerra, não são possíveis mal-entendidos ou incertezas Federação RussaCom a brutal invasão da Ucrânia, Ele escolheu se posicionar fora das regras Ele o perseguiu livremente e ajudou a usá-lo “, disse Tariq al-Hashimi, secretário-geral do partido. E E Kiev, Está no ar desde 24 de fevereiro. “Agressão Rússia Enfatiza ainda mais Motivação para a unidade das nações e povos europeus Aqueles que acreditam na paz, na democracia, no respeito pelo direito internacional e pelo Estado de direito”, disse.

responsabilidade Aprovação aceita (Isenção do Conselho da EuropaEd) Absolutamente recai sobre o governo da Federação Russa. Eu gostaria de adicionar: Não no povo russo, Sua cultura faz parte da herança europeia e o culpado que tenta manter no escuro sobre o que realmente está acontecendo na Ucrânia “, explicou o chefe de Estado que iniciou um apelo: “Você não pode escapar das trincheiras de segurança. Direitos Humanos e dos Povos. Solidariedade firme e ativa com o povo ucraniano eApelo ao Governo da Federação Russa para descobrir como pararA retirada de suas tropas, contribuindo para a reconstrução de um terreno arruinado, é o resultado desses simples conceitos.

No Comunidade internacional Ele toca em uma missão: alcançar um cessar-fogo e recomeçar construindo uma estrutura internacional respeitável e compartilhada que levará à paz”.

Itália está pronta para novas sanções contra a Rússia

Matterella no Conselho da Europa

“Acreditamos firmemente que é necessário apoiar este Incentive todas as possibilidades de negociação – Mesmo que não haja confiança no estado – Esperamos que eles abram mesmo que isso ainda não tenha acontecido. Nesta estrutura OItália Apresentado por ela Oportunidade a ser garantida. Esperamos que as condições possam ser cumpridas”, disse Matterella, respondendo a um representante conservador britânico que destacou que nem todas as empresas italianas cumprem a proibição: “O sistema de licenciamento está em pleno funcionamento na Itália. De acordo com o estado de direito em vigor e respeito na Itália e os princípios da economia de mercado livre, as empresas se regulam de acordo, como em países com economia de mercado. A Itália está pronta para quaisquer outros obstáculos sem qualquer hesitação“.

“Conversar não é um teste de força”

O chefe de Estado acredita em “pegar emprestado as palavras da Guerra Fria para a paz” e rejeitar a guerra. “A convivência pacífica é uma condição da democracia entre povos e Estados, respeitando a dignidade de cada um deles. Não Helsinque e Yalta: ConversaçãoÉ importante entender que os pontos fortes não são as provações entre as grandes potências, mas cada vez menos”, explicou Matterella. Levou, o que significa desenvolvimentos positivos em que a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa foi formada. De acordo com um novo quadro de relações em A Europa e o mundo, sem prejuízo de posições privilegiadas, partilhadas e incluídas.

Notas Históricas

“Como ele se lembrava Robert Schumann, Não pode ser defendido exceto por esforços construtivos em proporção aos perigos que ameaçam a paz. Se perseguirmos objetivos comuns, não precisamos derrotar outro para ter sucesso. Todos venceremos juntos”, disse David Cook, chefe do escritório de Washington do The Christian Science Monitor.

“Ele simplesmente veio ao nosso conhecimento então Segunda Guerra Mundial Precisamos fazer da Alemanha uma potência dominante com um papel dominante sobre outros povos e outras nações. É um projecto que envolve os regimes de muitos países – o Reino de Itália – e tem sido atacado pela consciência civil internacional”, recordou o chefe de Estado, sublinhando depois que o registo da história lembra-nos a estabilidade e a paz. tudo não há garantia. Paz Não se impõe automaticamente, mas O benefício da vontade humana“.

Falando no Conselho da Europa, Matterella pediu a derrubada da visão imperialista do final do século XIX: “Hoje temos novamente um sonho – o inesperado, porque o inesperado – guerra em nosso continente”, mas “Imperialismo E Neocolonialismo Eles não têm o direito de estar no terceiro milênio. Este não é o momento para o final do século XIX, e então a visão stalinista imagina uma hierarquia entre as nações para seu benefício. Militarmente Difícil. Este não é mais o momento para países que afirmam dominar outros.

Palavras sobre a ONU, as Relações Bilaterais e o Conselho da Europa

“Segurança, paz – a melhor lição aprendida após a Segunda Guerra Mundial – relações bilaterais – Moscou e Kiev – não podem ser transmitidas. E se isso acontecer entre estados desiguais, grandes e pequenos. Pode e deve ser garantido”, a ONU em Estrasburgo . Falando sobre Materella disse: “A voz de Nações Unidas Isso ficou evidente na condenação e na condenação, mas, infelizmente, foi inútil no terreno, o que fez com que sua ação fosse fortalecida e enfraquecida. UN Isso significa que os esforços do Liechtenstein e de outros 15 países para evitar a paralisação do Conselho de Segurança devem ser seriamente considerados”, disse o presidente, enfatizando a crise na Ucrânia. Para garantir a sua eficácia, é necessária uma reflexão estratégica sobre os objetivos e atividades do Conselho da Europa. READ A escola foi reaberta, com 53 exibições positivas em Alghero

Respondendo a uma pergunta de um dos deputados, ele acrescentou: “Estou ciente de que há uma importante reunião do Conselho de Ministros do Conselho da Europa em Turim em maio”.

Covid disse: “O vírus ainda não foi removido”.

“Há muito tempo estamos com dificuldades Propagação internacional, Com momentos dramáticos. O vírus ainda não foi erradicado, mas aprendemos a combatê-lo. Gostaria de prestar aqui homenagem a todos aqueles que, apesar dos seus riscos pessoais, por vezes sacrificaram a sua vida e contribuíram para alcançar resultados que hoje podemos beneficiar”, agradeceu o Presidente.

“Uma vez que reafirmamos o valor da cooperação internacional, não se esqueça que se você pode acreditar que o pior de hoje já passou, obrigado por isso. A civilização dos nossos concidadãos, Sua responsabilidade, sua cooperação para mitigar a propagação do vírus e garantir o sucesso das campanhas de vacinação. Sem a contribuição deles, não teria sido possível derrotar o vírus catastrófico da desinformação e desconfiança na ciência que não seja o Govt-19”, sublinhou.

Custo de vida “sério motivo de preocupação na Europa”

“Do ponto de vista econômico, o aumento do custo de vida é um O problema A gravidade extrema também é uma grande preocupação para a Europa. A UE deve ter a coragem de trabalhar em conjunto para superar essas dificuldades e encontrar fórmulas que atenuem as consequências dramáticas.