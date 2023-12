Mourinho rebate jornal português: “Nunca escolhi o meu top 11” – Forzaroma.info – Últimas notícias como Roma Football – Entrevistas, Fotos e Vídeos

O Special One, na sua conta de Instagram, desmentiu alguns rumores de que teria relatado o melhor desenho escolhido pelo treinador português nas últimas horas: “Respeite a minha história” reação seca.

Jose Mourinho Antecipando uma entrevista ao podcast de John Opie Michael, ele decidiu responder a uma reportagem de alguns jornais.1 é bem treinado Pelo treinador português durante a sua importante e prestigiada carreira. Uma sinopse especial usando o Instagram Direct: “Notícias falsas: os onze melhores de JM, JM escolhe seus onze melhores. Notícias falsas. Eu nunca fiz isso. Sempre me recusei a fazer isso. Não consegui. Não fiz. Notícias falsas. Nunca fiz isso e nunca o farei.” .Tenho muitos grandes jogadores, mas o mais importante é o que esses jogadores me deram. Os jogadores que me deram tudo: qualidade, esforço, sangue e alma, estão todos no meu top onze. Sempre Recuso-me a escolher todos eles no meu top 11. Eu amo meus jogadores e respeito meus jogadores.Notícias falsas.Por favor, respeite minha história e respeite meus meninos.“.

Considerado o melhor 11 de Mourinho Disponíveis: Petr Cech (Chelsea), Zanetti (Inter), John Terry (Chelsea), Ricardo Carvalho (FC Porto e Chelsea), William Gallas (Chelsea), Lampard (Chelsea), Makale (Chelsea), Ozil (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eden Hazard (Chelsea) e Didier Drogba (Chelsea). Esta versão prévia levantou sobrancelhas em particular Inglaterra O The Sun destacou a ausência de jogadores do Tottenham e do Manchester United e o descontentamento de alguns torcedores. Chelsea Por não nomear campeões como Essien, Ashley Cole e Michael. Teremos que esperar pelo lançamento oficial do podcast planejado Segunda-feira.

15 de dezembro de 2023 (Modificado em 15 de dezembro de 2023 | 14h30)

© Todos os direitos reservados

