Migrantes, botes ao largo da Líbia: 61 desaparecidos

61 desaparecidos após barco que transportava 86 migrantes virar na costa da Líbia O jornalista da Rádio Radicale, Sergio Scandura, relatou isso no X, citando uma fonte da OIM. Scantura explica que há dois dias, um aviso de socorro foi emitido pelo IMRCC de Roma, em nome da Guarda Costeira da Líbia, relativamente a um bote que tinha deixado a Líbia. Dois aviões da Frontex voavam alto sobre o naufrágio: o bote já estava flutuando.

As operações diretas das aeronaves da Frontex baseadas em Lampedusa continuaram desde a noite de 14 de dezembro até à manhã de 15 de dezembro. A reconstrução foi realizada por Scandura, que (via Navtex) partiu de Juara dois dias antes para um bote, estimado em 60 pessoas a bordo”. Os 25 sobreviventes foram desembarcados em Trípoli pelo rebocador Vos Triton. De origem saariana, havia saído de Juara dois dias antes. O Ocean Viking, no dia 13 de dezembro, estava na mesma área, mas foi posteriormente forçado a partir com 26 migrantes a bordo, em conformidade com a exclusão do porto de Livorno pelas autoridades italianas. passar por reparos no porto de Sciacca, na Sicília, devido ao mau tempo.