A variação indiana: o que dizem Bassetti, Ricciardi e Gizmondo

A variante indiana, ou Omicron 5, aos olhos dos especialistas. Por um lado, pede-se cautela para o vírus que está se espalhando rapidamente para outros países, enquanto, por outro, o foco está nas epidemias massivas da nova subvariante BA.2.75.. Aqui está o que os especialistas na Itália têm a dizer, de Massimo Ciccozzi a Matteo Bassetti, passando por Walter Ricciardi, Fabrizio Bregliasco e Maria Rita Gismondo.

Chicosi – Na nova subvariante “Ainda não há dados científicos mostrando uma epidemia maior que omicron 5. Já estamos estudando isso, mas é muito cedo para arriscar uma conclusão. Como os dados são limitados, evito confusão e crio uma alerta em uma situação já delicada”. So Adchronos Health Massimo Ciccozzi, Chefe da Seção de Estatística Médica e Epidemiologia da Faculdade de Medicina e Cirurgia do Campus Biomédico de Roma. “Não temos um cálculo do potencial de membrana dessa subvariante – acrescenta Ciccozzi – pode ser muito infeccioso, mas daqui podemos dizer que já existe 5 vezes mais infeccioso. E realmente não há dados sobre mortalidade . Então estamos tranquilos, vamos estudar e tentar entender. Isso pode ser importante ou aparecer e desaparecer como o Omicron 3. Segundo Ciccozzi, “outros subtipos virão e muitas imunidades ‘escapam’, o vírus precisa mudar para sobreviver em populações vacinadas ou em populações já infectadas.” Devemos ler estes passos e estar preparados”.

Bassetti – “Este parece ser o início de um novo problema, porque o número de mutações que afetam esta nova variante” do coronavírus “é chocante”. Então Adnkronos saúda Matteo Bassetti, Diretor de Doenças Infecciosas do Hospital San Martino em Gênova. “É um vírus muito mutado e pode levar a um aumento importante de epidemias, e isso não é um fato positivo, porque tem um índice R0 que tem um risco de mais de 20 – diz Bassetti – pode ser infeccioso ao invés de muito perigoso.Vírus respiratório, mas na mesa, no laboratório e isso Com base nos dados, é difícil prever o risco de Ba.2.75. 45 mutações são comuns com Ba.2 e outras 15 são diferentes, então um total de cerca de 60, sugerindo que vacinas e defesas imunológicas naturais podem ser evitadas, mas até agora nem todas as variantes apresentam formas graves da doença Covid.

“As diferenças estão sempre lá e continuarão a surgir, temos que nos acostumar com os altos e baixos da curva positiva”, conclui Bassetti.

Bregliasco – A nova subvariante Omicron BA.2.75, anunciada na Índia, “já é vista em todo o mundo, por exemplo na Oceania e na Inglaterra, então a chegada aqui na Itália será muito rápida” considerando a super epidemia descrita nesta décima primeira ‘versão’ do Sars-CoV-2. O virologista Fabrizio Pregliasco, que perguntou a Adnkronos Salute, previu que em breve teremos que lidar com isso.

Segundo o diretor médico do Irccs Galeazzi, professor de saúde da Universidade Estadual de Milão, “outra onda surge por trás dessa tendência, que descrevi muitas vezes como uma série de descidas e subidas”. A convivência com o coronavírus, segundo Bregliasco, é “uma tendência endêmica, mas não silenciosa. Esse vírus não é uma presença ‘trivial'”, alerta. Apesar do regresso à nova subvariante, “ainda não se entendem as características da doença que provoca – aponta o virologista – embora isto confirme ainda mais a evolução do Sars-CoV-2”.

Ricciardi – “Os dados da Índia sobre a nova variante covid PA2.75 não são animadores, pois descrevem uma mutação com uma alteração estrutural na proteína spike. E esta seria uma variante mais difundível da estrutura atualmente dominante” por Omicron 5. Adnkronos Saúde Walter Ricciardi para dizer, católico Roberto Speranza, professor de saúde da universidade e assessor do ministro da Saúde. “Mas temos que esperar para saber mais. Precisamos de mais dados e esperar para entender o que acontece, primeiro na Índia, é isolado”, acrescenta. “Essa variação – continua – precisamos entender se há condições para que ela domine e se espalhe. Os primeiros dados certamente nos preocupam, mas por enquanto precisamos de uma fase de monitoramento”, destaca Ricciardi.

Não há nada de inesperado no alto número de covids na Itália nos dias de hoje: “são o resultado das decisões tomadas nos últimos meses”. “Remover máscaras em ambientes fechados, permitir eventos lotados ao ar livre e em ambientes fechados, remover máscaras em aviões incentiva a socialização perigosa com o vírus mais contagioso da face da terra, o que devemos esperar de diferente?” .

Segundo Ricciardi, “há um efeito de escolhas. Com esse vírus altamente contagioso, em vez de levantar as barreiras, nós as removemos. E isso só levará à retomada da epidemia”.

Gizmondo – Segundo a microbiologista Maria Rita Gizmondo, a nova subvariante é um sinal de que estamos caminhando para a “clássica endemização do vírus”. “Vemos isso – explica Adnkronos Salute – se a tendência evolutiva do Sars-CoV-2 continuar assim. A história das epidemias diz-nos: os vírus tornam-se mais infecciosos, mas a sua patogenicidade diminui”, sublinha o director. Do Laboratório de Diagnóstico de Microbiologia Clínica, Virologia e Bio-Emergências do Hospital Sacco, em Milão, o novo mutante “certamente virá para a Itália como tem feito em outros países ocidentais. Não pode ser excluído. Vem de nós também “porque” vírus não conhecem o conceito de fronteiras”, reitera Gismondi. BA.2.75 “parece muito contagioso”, confirma o especialista, “embora esta mensagem venha da Índia – observa – onde as condições sanitário-sanitárias certamente não são comparáveis ​​às nossas”. Em todo o caso, “não creio que possamos falar de um novo problema para o verão ou para o outono”, assegura Gismondo, mas sim mais um passo no caminho da epidemia à endemia.