Vírus Corona na Itália e no mundo: notícias e boletim de casos covid hoje 10 de agosto

OMS, dados do Boletim de 1 a 7 de agosto

O número de novos casos por semana aumentou na região do Pacífico Ocidental (+ 29%), enquanto se manteve estável ou inferior, bem como na região da Europa, África (-46%), Américas e Mediterrâneo Oriental (- 22%) regiões. , e Sudeste Asiático (-3%). Isso foi relatado no boletim semanal da Organização Mundial da Saúde para o período de 1º a 7 de agosto. Novas mortes indicam crescimento no Mediterrâneo Oriental (+ 19%), enquanto diminuíram ou permaneceram estáveis, assim como na região da Europa, África (-73%), Américas (-10%), Sudeste Asiático (-1 %) e o Pacífico Ocidental (+ 4%). Nacionalmente, o maior número de novos casos semanais foi relatado no Japão (1.496.968, + 9%), Estados Unidos (759.806, -19%), República da Coreia (713.078, + 26%), Vietnã (571.458) e Turquia (406.322). . Os Estados Unidos (2.764, -2%), Brasil (1.445, -21%), Itália (1.059, -12%), Japão (1.002, +53%) e Espanha (654, ​​+23) lideram o caminho. Para novas mortes. %).

Na região europeia, 7 países registaram aumentos de 20% ou mais em novos casos semanais, com os maiores aumentos reportados pela República da Moldávia (+ 64%), Federação Russa (+ 60%) e Andorra (+ 57%) . . Em termos de infecções, os maiores números foram Turquia (406.322), Alemanha (331.512, -33%) e Itália (283.998, -28%), enquanto em termos de novas mortes em 7 dias, Itália, Espanha (654, +23%) e França (492, -19%) .-