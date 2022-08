Traído ou caprichoso?. A United não cumprirá um acordo de confidencialidade com a CR7.

Cristiano Ronaldo Pedra angular

Segundo alguns meios de comunicação britânicos, o principal motivo da situação tensa entre Cristiano Ronaldo e o clube de Manchester parece ser o incumprimento do “Acordo de Cavalheiros”.

De acordo com a mídia britânica, os jogadores do Manchester United parecem estar mais do que irritados com as palhaçadas de Cristiano Ronaldo. Muitos deles preferem deixar o jogador do que aproveitar o impasse atual entre ele e o clube.

Recordamos a história que começou semanas atrás. Ronaldo quer deixar os Red Devils, que não se classificaram para a Liga dos Campeões no final da temporada passada. Ele não participou da turnê de pré-temporada do clube citando “razões familiares”. Ele jogou no primeiro tempo de um amistoso contra o Rayo Vallecano e depois saiu.

O novo técnico Erik den Haag chamou o comportamento de “inaceitável” e o deixou fora do time titular para a estreia da Premier League no domingo em Brighton. CR7 entrou em campo aos 53 minutos e não conseguiu evitar a primeira derrota do clube na temporada.

“Muitas pessoas estão cansadas do que ele está fazendo.”

Há uma raiva crescente entre os membros da equipe sobre a posição e atitude de Ronaldo em relação ao clube. De acordo com o “The Sun”, uma fonte do United disse: “Está começando a incomodar muitos jogadores. Ele tem seus parceiros em campo, mas muitos estão cansados ​​​​de ele fazer as coisas”.

A situação permanece inalterada: Ronaldo quer deixar Old Trafford – 12 meses após seu retorno – mas o clube se recusa a vendê-lo.

Acordo de cavalheiros

E ainda “Filho”, os portugueses acreditam que ele chegou a um acordo de cavalheiros, segundo o qual ele poderá sair se o United não se classificar para a Liga dos Campeões.

Então Jorge Mendes – agente do atacante de 37 anos – implorou ao diretor-gerente do clube inglês, Richard Arnold, que lhe dissesse seu preço, pois haveria um acordo para transferir Ronaldo para um clube não revelado. Mas os donos do clube, os Glazers, insistem que a estrela não está à venda.

Isso teria irritado o clube de Ronaldo.

Diretor Geral do Manchester United Richard Arnold Ketty

Mas qual é o problema?

Segundo o conhecido tablóide, ninguém nos escritórios do clube inglês se lembra do contrato e não há documento que confirme a discussão.

O diretor-gerente Richard Arnold está relutante em deixar o português, pois acredita que pode se tornar a peça central da nova temporada do Manchester United.

Obsessão com a Liga dos Campeões

Mas o objetivo de Cristiano Ronaldo é claro: jogar na Liga dos Campeões por 20 temporadas consecutivas.

Manchester – lado do United – Não vai acontecer. Embora nenhum dos grandes clubes europeus esteja interessado em comprá-lo, os portugueses ainda não estão prontos para desistir. Enquanto isso, Mendes continua a aparecer com equipes que se classificaram para a Liga dos Campeões.

O português número 7 estaria disposto a aceitar um corte salarial para atingir o seu objetivo. Ele é uma verdadeira obsessão. É difícil imaginar o que acontecerá se o Manchester continuar em sua linha e se Ronaldo não desistir de sua opção de sair.

É quase certo que mais uma saga ligada ao jogador português de maior sucesso não termina aí.