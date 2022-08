Udinese, Buta se apresenta: “Sou lateral ofensivo, gosto de passar e atacar para marcar gols”

Que melhor maneira de integrar Leonardo Butta Se não for para apoiá-lo com um tradutor excepcional como o Beto? Traduzido por seu compatriota, a turma de 2002 disse que estava “muito feliz por estar aqui, a Udinese é um clube incrível que foca muito na juventude. Fiquei muito feliz em saber da paixão deles. Espero ter a oportunidade de influenciar e crescer em uma liga competitiva como a Serie A. Aqui estão muitos que eu sonho em alcançar o sucesso”.

“Sou um lateral rápido e muito agressivo, gosto de passar, mas gosto de atacar a área para marcar – diz o próprio Bhuta – há algumas coisas que preciso melhorar no nível defensivo, mas sei que definitivamente melhorá-los aqui”. À sua chegada, o português deu-se bem. “A estrutura e organização da Udinese são excelentes e os objetivos do clube são precisos. Também me dei bem com a equipa, receberam-me de imediato e ter um português como o Beto ajuda-me muito”. Uma bela amizade nasceu imediatamente com o atacante: “Antes de vir para cá não nos falávamos e não nos conhecíamos pessoalmente. Começamos quando chegou o primeiro dia, agora vamos conversar para sempre”.

O lateral admite: “É sempre emocionante jogar a Serie A, é um campeonato muito competitivo e intenso, equipas cheias de jogadores de classe mundial e campeões jogam uns contra os outros. Isso me leva a melhorar”. Se você se concentrar demais no futuro, não poderá ver a corrida à frente. O meu objetivo pessoal é continuar a crescer para chegar ao nível da seleção portuguesa. Para isso, a receita é a mesma, e “é bom para os adeptos que esperam ver-nos trabalhar e correr por esta camisola. Quero trazer-lhes muita felicidade. “