Solicitação de transferência aberta para troca emocionante com a Juventus – CalciomercatoWeb.it

Demanda de venda abre portas para troca emocionante com a Juventus, mas exige melhor sacrifício

Por isso Juventus É hora de refletir. A despedida de Palo agora é certificada DipalaPianconeri deve decidir em quem apostar como alternativa.

A ideia de Allegri é ir a um jogador de futebol que possa conviver no tridente Igreja E Vilahovic, Mas é preciso encontrar o elemento certo e a oportunidade na perspectiva econômica. O duplo aspecto que conduz João Félix. O jovem português não está muito feliz com o Atlético de Madrid e está pensando em sair. Com mais de 100 milhões, o jovem de 22 anos nunca deu um salto definitivo de qualidade e pode procurar uma nova experiência para se dedicar.

O pedido de venda com a Juventus na janela pode então avaliar a possibilidade de trazê-lo para Turim. Uma hipótese que pesa a demanda de Diego Simeão. João Félix quer mostrar sinal verde para a venda, aliás, ‘Solo’ faz uma troca sensacional.

Mercado de câmbio da Juventus, câmbio de João Félix

Simeone quer substituir Federico pela Juventus na janela de João Félix Igreja. Ele será o jogador solicitado pelo técnico da Argentina para o Atlético de Madrid. Numa troca igual ou aproximada, o valor dos dois ronda os setenta milhões de euros.

No entanto, a ideia é que o vaso seja quebrado em gomos. A Juventus não tem intenção de vender a Chiesa, pelo menos nesta janela de transferências, eAtletico Madrid. Para Pianoconeri, o ex-ala da Fiorentina é um dos pilares do novo currículo, embora atualmente suspenso por lesão. Embora os portugueses fossem um dos potenciais alvos do ataque, não houve troca com João Félix. No entanto, para levá-lo a Turim, é necessário persuadir Simeon a libertá-lo sem embalá-lo. Igreja.