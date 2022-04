Ansio, uma briga na escola entre alunos de 13 anos. Chutes e socos e insultos racistas, uma mulher com o nariz quebrado – Corriere.it

A partir de Maria Eccia Fiacetti

Durante uma partida de ginástica, surgiu uma disputa quando o professor foi buscar a bola. Os outros camaradas podem ter se envolvido em uma disputa entre os dois estudantes, e eles intervieram e os separaram. Denúncia por lesão agravada por racismo

Briga entre meninos de 13 anos na escola durante a ciência da aptidão, no Giovanni Falcon Extensive Institute em Anzio. Uma das meninas envolvidas, que sofreu uma fratura do septo nasal com prognóstico de 25 dias, teria sido assediada por alguns companheiros e insultada como “M …. a da Argentina”. Tendo regressado recentemente à Itália após um período no estrangeiro, o jovem teria continuado a ser alvo e a família teria pedido a intervenção da escola. Os pais reclamaram com Anzio carabinieri sobre lesões causadas por discriminação e racismo. O caso será tratado pelo Ministério Público. De acordo com as evidências coletadas pela equipe médica do Departamento de Emergência dos Hospitais Unidos da Estância Costeira em Roma A briga teria eclodido antes do início da ação do jogo quando o professor de educação física foi pegar a bola. Nesses momentos, os dois alunos, que já haviam brigado no passado por brigas e desentendimentos, começaram a discutir animadamente. Os dois aliados intervieram e, além de encerrar a luta, eles próprios se envolveram em polêmicas..