“Não gosto de Cristiano Ronaldo porque…”: A frase é discutível

Cristiano Ronaldo está sob ataque novamente. Desta vez, os relatórios vieram de alguém, sem dúvida.

O jogo do craque português é constantemente alvo de críticas de várias pessoas ao redor do mundo. Os ataques ferozes obscurecem sua capacidade de trazer sua seleção nacional Copa do Mundo no Catar. Cristiano Ronaldo ajudou a derrotar a Turquia Norte da Macedônia Para os playoffs europeus, é a quinta eliminatória para a Copa do Mundo. Sucesso superando as dificuldades Manchester United Mas não permitirá que ele não seja atingido.

CR7 Isso também pode ser considerado em conjunto Máquina de pênaltis. Ele marcou um gol a cada cinco de onze metros, para um total de 143. Ele tem o hábito de chutá-los com frequência no centro ultimamente. No início de sua carreira, ele praticamente nunca os puxou dessa maneira.

Mas o A situação dos portugueses em ManchesterAssim como Leo Messi, rival do PSG, certamente não parece cor-de-rosa. E a mudança de treinador, a chegada do alemão Ralph Ranknick ao banco ainda não deu o choque esperado.

Cristiano Ronaldo, que ataque

Embora o ex-Juventus continue a provar o seu valor em termos de golos, continua a ser atacado. Então, depois das revelações Peter Crouch Para o Daily Mail, ele pensou sobre isso José Henrique Atire em zero em CR7. Um ataque em grande moda mostra que os portugueses nem sequer eram amados pelos seus inimigos.

Por sua vez, o zagueiro espanhol teve mais chance do que desafio CR7 Ambos dentro InglaterraCom a camisa Em NewcastleNo qual EspanhaQuando ele jogou A verdadeira Saragoça. Em ambos os casos, ele sempre mostrou um certo desprezo, então, depois de ver o que aconteceu no pós-jogo contraEverton, José Henrique Ele expressou sua decepção novamente em seu perfil no Twitter.

Uma opinião forte contra Cristiano Ronaldo: “Eu sempre disse, eu não gosto. Ele pensa que é Deus e sempre pode fazer o que quiser. Isso não diminui o fato de ele ser um dos melhores jogadores de futebol da história do futebol, mas como pessoa que nunca gostei.“.