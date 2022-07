Nos dias seguintes, a intensa escalada de Apocalypse4800 contra a Itália, afetada pelos detalhes e pelo calor “ILMETEO.it

Clima: Nos próximos dias, Apocalypse4800’s aumenta contra a Itália, detalhes e sofrendo com o calor

Previsão do tempo para os próximos diasDentro Próximos dias Frente Africana Anti-Ciclone Apocalipse 4800 Vai incendiar grande parte do nosso país e causar muitos sofrimentos.

Uma nova onda de calor excepcional está no horizonte: Esta é a confirmação de atualizações recentes Previsão do tempo. Apocalypse4800, o anticiclone africano mais poderoso do verão de 2022, afetará, pelo menos por enquanto, muito a Itália com efeitos diretos em muitas regiões do horizonte. Previsão do tempoAmbos do mesmo anal.

Apocalipse 4800 É conhecido pelos contrastes excepcionais que toca Calor zero, ou a altitude em que zero graus são registrados; De fato, atualmente, o Mont Blanc (4809 metros), o pico mais alto da Europa, está em todos os Alpes, então existe o risco de derretimento da neve e das geleiras. Em suma, é muito quente em altitudes elevadas.

A razão para esta anomalia de ebulição encontra-se na configuração sinótica específica estabelecida no centro-sul da Europa: em termos técnicos “Volume ômega“. Em suma, esta configuração vê uma “área anticiclônica” “bloqueada” por dois centros de baixa pressão localizados em suas bordas (no Oceano Atlântico, ao largo da Península Ibérica e outro no sudeste da Europa). Uma grande parte por muito tempo: o módulo Omega é responsável por um módulo nas ondas de calor agora regulares e movimento atmosférico durante os meses de verão.

As consequências, além do grande calor, serão marcadas por um clima quase imóvel. Muita luz solar e com Sem chuva Na maior parte do nosso país. Elas vão Exceção o relevos, Pelo menos até sexta-feira 22, haverá chance para alguns, especialmente nas montanhas alpinas Trovoada Quente à tarde.

Mas suas consequências mais importantes fogo africano Eles estarão em Temperatura: Com base na origem subtropical dessas massas de ar (de dentro do deserto do Saara) esperamos um novo e forte aumento dos valores térmicos, que atingirão picos verdadeiramente inusitados para o nosso país e talvez a partir dele. Registro.

Mas para mais detalhes sobre isso, convidamos você a acompanhar as próximas atualizações.