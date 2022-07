Ronaldo-Atlético de Madrid, o português apresenta-se. Mais recente • TAG24

Ronaldo x Atlético de Madrid, sonho ou simples mercado falso? A estrela portuguesa poderá em breve estar a caminho de Kolconeros. Sim, os rivais regulares do Real Madrid, time que jogou por 9 anos de 2009 a 2018. A indiscrição de um jogador tão odiado pela torcida do Wanda Metropolitano, justamente por explorar a camisa dos Blancos. Um hat-trick histórico com Derby e Juventus terminou com um gesto em direção ao canto anfitrião no Allianz Stadium. Tendo deixado o Manchester, o atacante de 37 anos ainda quer jogar nos mais altos níveis, e o Atlético de Madrid ficará feliz em deixá-lo fazê-lo, dada a inclusão de Solo Simeone no elenco. Cristiano Ronaldo quer regressar a Espanha e poderá fazê-lo numa das equipas onde mais golos marcou na sua carreira.

Mendes propõe Ronaldo: a resposta do Atlético de Madrid

Cristiano Ronaldo quer deixar o Manchester United e está propondo casamento ao Atlético de Madrid. Desatenção do mercado da Espanha é sensacionalista pelo jornal Como relata que O português, junto com seu agente Jorge Mendes, se proporia a Colconeros.. Solo Simeone agradeceria A chegada dele e a empresa já teriam dado o OK se ele tivesse que ir comprar. A resposta do povo de Madrid foi seca: Sem financiamento Uma função semelhante. Uma Bola de Ouro de cinco vezes é muito cara e muitos jogadores precisam ser vendidos para encontrar o equilíbrio certo do ponto de vista financeiro. O técnico argentino, no entanto, o amaria a qualquer custo e estaria disposto a fazer qualquer coisa para colocá-lo no elenco. No entanto, o clube espanhol não demonstrou interesse nesse tipo de compra devido a disputas entre torcedores do CR7 e do Atlético. Fake news ou desatenção do mercado, Ronaldo se despede de Manchester com o Atlético de Madrid em mente.

Dez palavras de Hawk e um “não” dos maiores nomes da Europa a Ronaldo

O Atlético de Madrid é uma das várias equipas que Cristiano Ronaldo vai procurar na janela de transferências deste verão. O jogador foi proposto a várias equipas com Jorge Mendes a fazer de tudo para o afastar do Manchester United. No entanto, os grandes nomes da Europa continuam a rejeitá-lo, apesar de ter 37 anos e usado com segurança. Chelsea, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e Barcelona o rejeitaram apesar de estarem cientes de seu potencial.. Não é a condição física e a idade que preocupa, mas sim o seu duro salário. Os 25 milhões de euros por temporada que ele ganha no United são tão altos que nem os Sheiks querem apostar nele. No entanto, o ex-jogador da Juventus continua de boca fechada sobre querer sair Dez FalcõesO treinador dos Red Devils declarou muitas vezes que não deveria ser vendido. “Estamos planejando a temporada com ele, ele não está à venda. Ele nunca me disse que quer sair. Ele não está conosco em Bangkok por questões pessoais, mas tenho certeza que ele estará trabalhando conosco assim que conseguirmos de volta à Inglaterra e mal posso esperar.”. O ex-jogador do Ajax continua a ver Ronaldo em seu elenco, apesar de o jogador ter sido proposto a todos os grandes nomes da Europa, incluindo o Atlético de Madrid.