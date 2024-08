Tromba d’água tripla aciona alarme em Salento: imagens de vórtice

Porticello (Palermo), 19 de agosto. (Adnkronos) – “No início o veleiro tombou para o lado, e em poucos minutos o barco afundou, e tudo isso aconteceu em muito pouco tempo”. O capitão do navio, Sir Robert, o primeiro a resgatar os passageiros e tripulantes, conta o que aconteceu com Payson, que afundou no porto em frente a Porticello (Palermo).

Um barco à vela com bandeira inglesa estava ao lado do veleiro naufragado. Eles resgataram 15 sobreviventes. O alarme disparou antes das cinco da manhã. O capitão desembarcou com o seu barco e agora está de volta ao seu barco.

“Ouvimos gritos e procuramos por um tempo com o barco, mas depois de resgatar 15 pessoas não encontramos ninguém”, disse Sir Robert Bibby. “À medida que a tempestade avançava, percebemos que o barco próximo ao nosso vomitava lava vermelha, então o primeiro oficial e eu imediatamente pegamos um barco para ajudar os passageiros. Também resgatamos uma menina.” Depois disso, a Guarda Costeira entrou correndo. Mas as 6 pessoas desaparecidas ainda não foram encontradas.