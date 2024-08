Fonseca substitui o Milan: Eis o que o seleccionador de Portugal tem em mente

No Parma-Milan, Paolo Fonseca pode ser muito diferente do que foi visto na noite de sábado no ‘San Siro’ contra o Torino.

Conforme relatado Gazeta do EsporteAo deixarem o San Siro na noite de sábado, os torcedores Milão Eles já haviam discutido o andamento da partida. Um empate em casa com o Torino, conseguido no último minuto, não foi o melhor começo, embora muitos argumentassem “Nós não somos eles“.

Na verdade, às seis e onze, a formação começou Paulo Fonseca Foi diferente do que o treinador e a direção rossonera tinham em mente como versão definitiva. Muito provavelmente, o próximo jogo contra BirmâniaO treinador de Portugal terá as duas últimas contratações, Emerson Real E Yusuf Fofana.

E, como esperava Fonseca, o trabalho realizado esta semana deverá melhorar a preparação física de Theo Hernandez, Strahinja Pavlovic, Tijjani Reijnders e Alvaro Morata, todos no banco frente ao Torino.

Peculiaridades – A partida contra a Birmânia pode acontecer muito cedo e todos os seis novos jogadores começarão desde o início. Porém, em comparação com o jogo de abertura frente ao Torino, é certo que haverá algumas mudanças no sentido de se aproximar gradualmente do melhor Milan.

Para permitir que o Milan melhore, é essencial ter os jogadores certos para o trabalho e as novas contratações devem estar prontas para compensar as deficiências dos “velhos”. Luka Jovic, por exemplo, não está sob pressão particularmente intensa Morata É excelente neste aspecto.

Da mesma maneira, Fofana Ele é mais tolerante que Ruben Loftus-Cheek e Ismail Bennasser. Também, Emerson Real E Pavlović Eles devem garantir mais determinação do que Malik Diaw e David Calabria mostraram na partida de estreia.

É necessário um equilíbrio geral para posicionar e apoiar Christian Pulisic como meio-campista ofensivo ou a dupla Samuel Chukwueze-Raphael Leo nas laterais. Se necessário, Fonseca pode sempre equilibrar a equipa com Alexis Salimachers ou outros jogadores dispostos a sacrificar-se nas laterais do ataque.

Aumentar a qualidade para atingir o objetivo – Além das melhorias táticas, o Milan também tem um objetivo Aumento na qualidade Geral. Adicionar jogadores como Theo, Rainers ou Morata desde o início seria vantajoso neste sentido. Reijnders, apesar de ser um tanto desconhecido na ponta defensiva, é um dos melhores manejadores de bola da equipe.

E para Leo, ter Morata como sócio seria uma contribuição significativa para o plano de transformação que Fonseca imagina para o seu compatriota. O desejo implícito de Fonseca era modelar o Milan depois Espanha Campeão Europeu.

No entanto, levará tempo para conseguir automatismos como a seleção espanhola, enquanto os adeptos continuam a acreditar.